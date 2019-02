Plasseks-kunstenaar koopt bruiloftsgebakje van Donald Trump

Wat gaat de controversiële Amerikaanse kunstenaar Andres Serrano (1950) doen met het door hem gekochte gebakje, dat in 2005 werd geserveerd bij het huwelijk van president Donald Trump met Melania Knauss, zijn derde en huidige echtgenote? Die vraag leeft in Amerikaanse kunstkringen.

The Art Newspaper onthulde dinsdag dat Serrano de koper is van het dertien jaar oude chocoladetruffeltaartje dat destijds aan een van de 350 bruilofsgasten is geserveerd. Op een veiling op 7 februari bij RR Auctions in Boston werd het gebakje, inclusief de „met verspreide vetvlekken” getooide kartonnen verpakking verkocht voor omgerekend 1.640 euro, acht keer de geschatte opbrengst.

Het gebakje is een mini-versie van de 100 kilo zware, met Grand Marnier doordrenkte bruidstaart. Omdat die 50.000 dollar kostende taart versterkt was met ijzerdraad, kregen de gasten, onder wie fotomodel Heidi Klum, rapper Puff Daddy en Hillary Clinton, mini-taartjes geserveerd.

Lees ook dit interview met Andres Serrano uit 2017: ‘In ieder bedelbordje zag ik een verhaal’

‘Piss Christ’

Serrano staat bekend om zijn omstreden werken, zoals zijn Piss Christ (1987), een foto van een kruisbeeld verzonken in wat werd verondersteld de urine van de kunstenaar te zijn. In Nederland zorgde de Amerikaan in 1997 voor ophef met een plasseks-affiche voor zijn tentoonstelling in het Groninger Museum. Na protesten van religieuze organisaties werden de glossy affiches uit het straatbeeld verbannen.

Zijn plannen met het gebakje wilde Serrano niet onthullen aan The Art Newspaper: „Je weet nooit wat kunstenaars van plan zijn! Ik praat pas over dingen als ik ermee klaar ben.”