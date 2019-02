Waarschuwing

Enthousiast door de sneeuwberichten vindt mijn collega tot zijn vreugde toch nog een betaalbare skivakantie. Bij het invullen van zijn gegevens blijkt dat een geboortedatum eerder dan 1988 niet mogelijk is. Hij belt met het reisbureau en daar stellen ze hem gerust dat dit wel mogelijk is en dat hij kan boeken, maar dat ze geen klachten willen over geluidsoverlast. Haastig meldt hij dat zijn echtgenote en hij heel rustig zijn en altijd vroeg naar bed gaan. „Mijnheer, dit aanbod is voor studenten, we willen van u geen klachten horen.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl