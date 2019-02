27 leden Revolutionaire Garde Iran gedood bij zelfmoordaanslag

In het zuidoosten van Iran zijn woensdag 27 leden van de Revolutionaire Garde om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag met een autobom, meldt persbureau Reuters. Ook zijn er volgens tv-zender Al Jazeera zeker tien gewonden gevallen. De extremistische groepering Jaish al-Adl, gelieerd aan Al-Qaeda, heeft de aanslag opgeëist.

De aanslag was gericht op een bus waarin leden van de Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps van Iran, werden vervoerd. Volgens het Iraanse persbureau Fars News zaten er in totaal veertig mensen in de bus. Het sunnitische Jaish al-Adl heeft vaker aanslagen opgeëist die gericht waren op groepen die verbonden zijn met de shi’itische Iraanse regering.

In het gebied waar de aanslag gebeurde, vlakbij de grens met Pakistan, vinden vaker geweldsincidenten plaats. In de regio zijn verschillende gewapende groeperingen en drugssmokkelaars actief. Toeristen wordt afgeraden in het gebied te reizen.

Hoewel aanslagen in Iran relatief ongebruikelijk zijn, is die van woensdag de tweede grote aanslag in slechts enkele maanden tijd. In september kwamen 29 mensen, onder wie leden van de Revolutionaire Garde, om bij een aanslag op een militaire parade in de stad Ahvaz.