Twee ‘beulen’ Syrische regime opgepakt in Duitsland

In Duitsland zijn dinsdag twee Syriërs opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij martelingen uit naam van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel woensdag. Het is voor het eerst dat in een westers land vermoedelijke folteraars van het Syrische regime worden vervolgd.

De mannen, Anwar R. en Eyad A., zouden hebben gewerkt voor de Syrische inlichtingendiensten. De 56-jarige R. had volgens de Duitse justitie de leiding over een departement dat “systematische en wrede martelingen” uitvoerde in een Syrische gevangenis in Damascus, schrijft persbureau Reuters. De slachtoffers zouden oppositieactivisten zijn.

Eyad A. (42) zou binnen dit departement een eenheid hebben geleid die “gespecialiseerd was in het arresteren en folteren van tegenstanders van het regime”. A. wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de marteling van minstens tweeduizend mensen én twee moorden.

De misdaden vonden volgens justitie plaats in 2011 en 2012, de beginjaren van de Syrische revolutie. R. en A. vluchtten later in 2012 naar Duitsland en vroegen daar asiel aan. Ze werden dinsdag opgepakt in Berlijn en in Zweibrücken, vlak bij de Franse grens.

Volgens Der Spiegel onderzoeken de Duitse autoriteiten nog meer dan twintig andere Syriërs die mogelijk misdaden hebben begaan in opdracht van het Syrische regime. Hierbij wordt samengewerkt met Frankrijk. In dit land zou deze week ook een Syriër zijn opgepakt die verdacht wordt van vergelijkbare zaken. Wat hij precies zou hebben gedaan, is niet bekendgemaakt.

Gruwelijke beelden

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn sinds 2011 zeker 60.000 mensen om het leven gekomen door martelingen en slechte omstandigheden in Syrische gevangenissen. Ook mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft melding gemaakt van “wijdverspreide martelingen, uithongering, geweld en ziektes” in de gevangenissen.

In 2015 bracht kwamen tienduizenden foto’s naar buiten van de gruwelijkheden in de Syrische gevangenissen. De foto’s waren afkomstig van een fotograaf bij de forensische afdeling van het Syrische ministerie van Defensie die overleden gevangenen moest vastleggen. Na zijn vlucht uit Syrië lekte hij de foto’s in de hoop de internationale gemeenschap aan te sporen in te grijpen.

Op de beelden waren duizenden uitgemergelde en door geweld overleden gevangenen te zien. De foto’s zijn door topjuristen en voormalige aanklagers van oorlogstribunalen beoordeeld als “onweerlegbaar en authentiek bewijsmateriaal” voor misdaden tegen de menselijkheid door Damascus.