Treitercampagne Franse journalisten tegen vrouwelijke vakgenoten

Het gerucht deed in journalistieke kringen in Parijs al maanden de ronde: in een besloten Facebook-groep met de naam ‘Ligue du LOL’ zou een groep jonge, overwegend mannelijke Franse journalisten vrouwelijke vakgenoten jarenlang bespot hebben. De vrouwen, vaak bekend om hun feministische standpunten, zouden via al dan niet anonieme Twitteraccounts door hen stelselmatig publiek voor schut zijn gezet en zijn lastiggevallen met seksgrappen.

Waar of niet? Factcheckers van de krant Libération beten zich vorige week op verzoek van lezers in de materie vast en kwamen niet alleen tot de conclusie dat het verhaal klopt, maar ook dat twee prominente journalisten van de krant zelf een belangrijke rol hebben gespeeld.

Webredacteur Alexandre Hervaud en vaste medewerker Vincent Glad van het linkse dagblad zijn per direct geschorst. Tegen de hoofdredacteur van het culturele weekblad Les Inrockutibles, David Doucet, ook lid van de groep, is een ontslagprocedure begonnen en de baas van de intellectuele sekssite Le Tag Parfait, Stephen des Aulnois, is zelf opgestapt.

Verschillende journalistes hebben inmiddels in artikelen of tweets getuigd van hun ervaringen met het cyberpesten. Zo liet de feministische blogger Daria Marx weten dat van haar een pornografische fotomontage is verspreid. Maar veel van de berichten – in enkele gevallen volgens Libération ook „homofoob” of „racistisch” – zijn vijf tot tien jaar na dato niet meer op Twitter terug te vinden.

Tegenover wetenschapsjournaliste Florence Porcel heeft een van de mannen zich telefonisch voorgedaan als chef van een tv-programma om een sollicitatiegesprek te voeren over een baan die niet bleek te bestaan. Ze trapte erin, schrijft ze op Twitter, waarna het hele gesprek online kwam. Ze heeft „drie dagen moeten huilen” en „leefde in angst omdat je nooit wist wat er zou komen”, zei ze.

„We voelen ons niet misbruikt, we zijn het”, schreef economieverslaggever Léa Lejeune op Slate over het „cyberpesten in groepsverband”. Tussen 2011 en 2013 verspreidden de mannen ondermeer het bericht dat ze een contract bij Libération te danken had aan een affaire met de baas. „Het waren mensen die meer dan 5.000 volgers op sociale media hadden en die dus in staat waren veel hinder los te maken van alle mensen met wie ze samenspanden.”

Libération-journalist Vincent Glad, zeer actief de laatste maanden rond berichtgeving over de ‘gele hesjes’, erkende in een berouwvol bericht dat hij in 2009 de besloten Faceboekgroep had geopend. „Het doel was niet om vrouwen lastig te vallen. Alleen om ons te amuseren.” ‘LOL’ is internettaal voor ‘Laugh Out Loud’ (hardop lachen). „We dachten dat iedereen die op internet zichtbaar was het verdiende om bespot te worden.” Zijn hoofdredacteur, Laurent Joffrin, noemt de kwestie in een artikel in de krant „beschamend” en „misselijk makend”.