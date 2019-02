Sylvana Simons wekt woede met insinuaties over doodgeschoten man

„Walgelijk.” „Een dieptepunt.” „U moet zich kapot schamen.” „U heeft zich onsterfelijk belachelijk gemaakt.”

Amsterdamse raadsleden buitelden woensdag over elkaar heen in hun woede over insinuaties van collega Sylvana Simons (Bij1). In een zeldzaam vertoon van eendracht distantieerden alle partijen, van Forum voor Democratie tot de Partij voor de Dieren, zich van Simons’ opmerkingen over het optreden van de politie bij de dood van een man (31), vorige week woensdag op de stoep van De Nederlandsche Bank (DNB).

De man pleegde vorige week woensdagavond naar alle waarschijnlijkheid zelfmoord door een politiekogel. Hij kwam afrennen op agenten op de stoep van DNB, zwaaiend met een nepvuurwapen, dat volgens het Openbaar Ministerie „uiterlijk niet van echt was te onderscheiden”. De agenten zagen zich genoodzaakt hem uit zelfverdediging dood te schieten, waarbij ze ook een passerende fietser in zijn been raakten. Suicide by cop, zoals ze het in de VS noemen.

Weinig twijfel over toedracht

De schietpartij wordt op dit moment onderzocht door de Rijksrecherche, zoals gebruikelijk wanneer iemand om het leven komt door een politiekogel. Over de toedracht lijkt weinig twijfel te bestaan. Zijn moeder vertelde aan diverse media dat haar zoon aan depressies leed, suïcidaal was, en al eens tegen haar had gezegd dat hij zich door de politie wilde laten doodschieten – bij De Nederlandsche Bank.

Toch wilde Simons woensdag burgemeester Femke Halsema ter verantwoording roepen over de „duidelijk onnodige hoge hoeveelheid kogels die is afgevuurd”. Op filmpjes op sociale media is te horen dat de agenten tenminste twintig schoten lossen. Dit „buitensporige en onnodige politiegeweld” zou volgens de Simons tot „ernstige zorgen” onder Amsterdammers hebben geleid.

Die suggestie leidde al vóór het debat tot beroering. Een van de betrokken agenten publiceerde zelfs een open brief aan Simons, waarin hij schreef „dat stoom uit mijn oren kwam” bij het horen van haar verdachtmakingen aan het adres van de politie.

Scherp gekozen

De woorden over de kogels waren „misschien wat te scherp” gekozen, zei Simons woensdag bij aanvang van het debat. Toch gooide ze daarna tot twee keer toe olie op het vuur. Eerst suggereerde ze dat het Amsterdamse Openbaar Ministerie niet de waarheid zou hebben gesproken in een persbericht over de schietpartij. Even later zei ze dat „met name jongeren van kleur” door het incident „terecht de angst voelen” om op een gewelddadige manier in aanraking te komen met de Amsterdamse politie. De man zelf was wit.

Dat was het startsein voor de andere partijen om als één man achter het hoofdstedelijke korps te gaan staan. „Dat u hier de suggestie doet dat zwarte mensen bang horen te zijn voor de politie, is walgelijk,” zei Eric van der Burg (VVD), die Simons betitelde als „de Geert Wilders van Amsterdam”.

Dieptepunt

Reinier van Dantzig (D66) noemde het debat „het dieptepunt van mijn lidmaatschap in de raad.” Het langstzittende raadslid, Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) oogstte instemmend geroffel toen hij zei: „We gaan niet de politie veroordelen voordat er één feit bekend is.” Zelfs Denk, een partij die in Amsterdam vaak samen optrekt met Bij1 als het gaat om racisme, discriminatie of etnisch profileren, nam afstand van Simons. Burgemeester Halsema sprak namens het college haar afkeuring uit.

En Simons zelf? Die weigerde ook maar één woord terug te nemen. Ze plaatste zichzelf in de rol van slachtoffer. „De toon van het debat was al gezet voordat ik één woord had gesproken. En die toon wordt mij nu aangerekend.”