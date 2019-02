Spoedmaatregelen voor Nederlanders met ernstige schulden

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark (VVD) heeft woensdag spoedmaatregelen aangekondigd om Nederlanders met ernstige schulden te helpen. Hiermee reageert zij op de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, die afgelopen weekend opriep tot meer begrip voor mensen met schuldenproblematiek.

Van Ark schrijft aan de Tweede Kamer onder meer dat de Belastingdienst “nog in 2019″ stopt met het onaangekondigd afschrijven van overheidsvorderingen, bedragen tot 500 euro die de dienst automatisch af mocht schrijven. Voortaan moet vooraf berekend worden hoe groot de zogenoemde beslagvrije voet - het deel van iemands inkomen waar geen beslag op gelegd mag worden - is.

Ook gaat de Belastingdienst met terugwerkende kracht kijken naar een versoepeling van het incassobeleid en wordt de beslagvrije voet voor jongeren opgehoogd. Bij de huidige berekening wordt ervan uitgegaan dat jongeren geld van hun ouders krijgen voor hun levensonderhoud, wat in de praktijk betekent dat jongeren met schulden die niet meer thuis wonen vaak te weinig inkomsten hebben om van te leven.

Regelingen

Verder heeft Van Ark verruiming van een aantal wetten aangekondigd. Zo moet het makkelijker worden om betalingsregelingen te treffen voor het betalen van verkeersboetes. Ook wordt de bestuursrechtelijke premie - de verhoogde premie die men dient te betalen als de zorgverzekering niet betaald wordt - kwijtgescholden als wanbetalers hun schuld bij de zorgverzekeraar hebben voldaan.

De maatregelen die Van Ark aankondigt, zijn opgenomen in een wet die op 1 januari in had moeten gaan. Onder meer vanwege ICT-problemen bij de Belastingdienst is de inwerkingtreding uitgesteld, maar Van Ark belooft tegenover persbureau ANP dat “de wet er gewoon komt”. Tot die tijd wil ze schuldenaren tegemoetkomen met de spoedmaatregelen.

Schuldenproblematiek is afgelopen dagen een veelbesproken onderwerp. Niet alleen sprak Van Zutphen zich uit over de manier waarop de overheid met schulden omgaat, ook de Raad voor de Rechtspraak waarschuwde voor de ingewikkelde procedures waar schuldenaren mee te maken krijgen. In totaal zijn er in Nederland 1,4 miljoen huishoudens met problematische schulden.