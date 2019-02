Sea-Watch 3 op last van Nederland aan ketting gelegd

Het reddingsschip Sea-Watch 3, dat de afgelopen maanden voor de kust van Libië honderden bootmigranten heeft opgepikt, is op last van Nederland aan de ketting gelegd in de Siciliaanse havenstad Catania. Het schip, eigendom van een Duitse hulporganisatie, voert de Nederlandse vlag.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bevestigt dat er sprake is van een controle door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Inspecteurs van de dienst zijn daarvoor naar Catania gereisd. Een ILT-woordvoerder zei tegen NRC dat het gaat om “een technische inspectie naar de leefomstandigheden” aan boord van het schip en dat dit gebeurt op verzoek van de Italiaanse autoriteiten.

De Italiaanse kustwacht meldt woensdag dat bij een controle begin deze maand een aantal tekortkomingen is geconstateerd op het gebied van de veiligheid en milieuvoorschriften. Het Nederlandse ministerie van I&W zegt dat nu ook wordt gekeken of het schip geschikt is om voor een langere periode met veel mensen aan boord op zee te blijven.

Minste bureaucratie

Sea-Watch heeft eerder gezegd dat zij voor registratie in Nederland hebben gekozen omdat dit de minste bureaucratische rompslomp oplevert. Het schip staat als recreatievaartuig geregistreerd.

Italië en Malta hebben afgelopen weken lange tijd geweigerd de Sea-Watch, met tientallen migranten aan boord, toe te laten in hun havens, uit vrees dat die migranten in hun land zouden blijven. Pas nadat andere EU-landen, waaronder niet Nederland, zich bereid hadden verklaard mensen van dit schip op te nemen, kreeg de Sea Watch toestemming een Italiaanse haven binnen te varen.

De Sea-Watch mag de uitkomsten van het onderzoek de haven van Catania niet verlaten. De ILT-woordvoerder zegt dat er na terugkomst van de inspecteurs in Nederland twee weken nodig zijn om een rapport te schrijven.