Rutte in rijtje met Juncker, Barroso en Prodi

DE DRIE M’S: “Een staatsman met een visie op Europese integratie.” Of premier Mark Rutte trots is op die aankondiging valt te betwijfelen (“Met visie moet je naar de oogarts”, is zijn motto), maar hij vindt het in elk geval een grote eer dat hij vanavond de Churchill-lezing in Zürich mag geven. Hij zal daar pleiten voor “een sterke rol voor Europa op het wereldtoneel”. Dat zegt iets over hoe Mark Rutte, eerst criticaster van de EU, verliefd is geworden op Europa. Bovendien past Rutte in een rijtje: onder meer Jean-Claude Juncker, José Manuel Barroso en Romano Prodi, allemaal (voormalig) voorzitter van de Europese Commissie, gaven óók eens de Churchill-lezing. Volgens de Volkskrant wordt in Brussel al gesproken over de drie M’s: Merkel, Macron en… Mark.

SUBSIDIESLURPER: De boodschap van Thierry Baudet was simpel: “Hoe meer leden wij op 1 januari hebben, hoe meer subsidie we krijgen en hoe minder er over blijft voor andere partijen.” Die campagne had succes. Het ledenaantal van Forum voor Democratie groeide met meer dan 30 procent, en de partij van Baudet is met zo’n 31.000 leden de vierde partij van Nederland. Het is uitzonderlijk dat een nieuwe partij zo hard groeit, stelt Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Forum voor Democratie is een van de weinige partijen die groeit. Praktisch alle traditionele partijen krompen juist: D66 het hardst, CDA en PvdA waren nog nooit zo klein. En opvallend: de VVD is wat betreft leden de achtste partij van Nederland. “Het maatschappelijk fundament van de partij blijkt smal”, aldus Voerman.

LESJE REKENEN: Het kabinet schermde in de Tweede Kamer al met het feit dat de doorrekeningen van het klimaatakkoord van het Planbureau voor de Leefomgeving pas in maart komen, en nu zijn ook de klimaatspijbelaars in afwachting van die doorrekeningen. Een afvaardiging van actievoerders van Youth for Climate sprak gisteravond met premier Rutte en minister Eric Wiebes over de plannen. “Maar zonder cijfers is er helaas nog niet veel te zeggen”, aldus Caya, één van de actievoerders, na afloop. Als de cijfers bekend worden, mogen de scholieren terugkomen. Ondanks het gesprek komen er binnenkort weer acties, liet de groep weten in een tweet.

Lesje rekenen II: “Wat wil je nog meer?”, vroeg Rutte zich vorige week nog af toen hij de vraag kreeg of de klimaatspijbelaars niet een punt hadden, dat zijn regering meer aan het klimaat kan doen. Volgens Rutte doet Nederland al veel. Maar het kabinet dreigt niet alleen de CO 2 -doelstellingen voor 2020 niet te halen - Nederland ligt ook achter met het realiseren van groene energiebronnen. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat Nederland van alle Europese landen het verst achterligt op de doelstelling voor 2020. Elf andere landen, waaronder Zweden, Kroatië en Roemenië, hebben hun doelstelling vorig jaar al gehaald. Nederland zet inmiddels wel in op windparken op zee, maar die worden pas na 2020 opgeleverd.

70PLUS: Corinne Ellemeet van GroenLinks kreeg de afgelopen dagen heel wat over zich heen. Het GroenLinks-Kamerlid wil al een tijdlang dat ziekenhuizen kijken of het nog wel nut heeft ouderen te opereren, omdat de kwaliteit van leven dan achteruit gaat. Dat plan ligt er al een tijd, maar toen EenVandaag er een reportage over maakte, barste een storm van kritiek los. GroenLinks zou 70-plussers helemaal niet meer willen opereren, er waren op Twitter vergelijkingen met nazi-arts Josef Mengele. Het plan van Ellemeet is veel genuanceerder: zij wil dat ziekenhuizen elke patiënt van boven de zeventig jaar testen om te kijken of een operatie diegene niet zwakker zou maken. NRC-redacteur Frederiek Weeda omschreef eerder hoe zo’n test werkt.

QUOTE VAN DE DAG:

“Ik houd het dan nog netjes, ik ben geen vechtersbaas.”

PVV’er Machiel de Graaf heeft geen spijt van zijn uitspraken tegen Selçuk Öztürk, die aangifte van bedreiging tegen De Graaf heeft gedaan.