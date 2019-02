Vissers ken ik alleen uit documentaires en realitysoaps. Als ze thuis zijn zitten ze meestal in tuinstoelen bier te drinken. Vrouwen van vissers klagen niet, maar merken wel vaak op dat ze er qua opvoeding van de kinderen alleen voor staan. En dat staan ze ook.

Ik moest een half journalistiek leven geleden ooit naar het vissersdorp Urk voor een reportage over het cocaïnegebruik daar. Kort samengevat: alle jongeren snoven. En in Katwijk, Stellendam en Arnemuiden was het niet anders. De verklaring: vissers zijn 24 uur of soms wel 48 uur achter elkaar aan het werk.

Beelden van het leven aan boord van een vissersboot zijn nooit jaloersmakend. Het is keihard werken, het is altijd slecht weer en de vis wordt duur betaald. Ik ben blij dat ik niet in een vissersdorp woon en dat mijn kinderen niet op een school tussen visserskinderen zitten. Gesprekken met vissers zijn altijd kort, het lijken mij mensen van de korte termijn. Vreemd om die nu de hele tijd het woord duurzaam te horen zeggen.

Gisteren voerden de vissers actie.

De EU had het gedaan, want die willen het pulsvissen verbieden. Alleen Nederlandse vissers gebruiken elektriciteit om vissen van de zeebodem te laten opschrikken waardoor je ze in feite alleen nog maar hoeft op te rapen. Franse en Britse vissers zijn daar fel op tegen, zij vernietigen het ecosysteem nog op de ouderwetse manier door met sleepnetten over de zeebodem te schrapen.

De strijd tussen mens en dier was al nooit eerlijk, maar met pulsvissen is het alsof je bij een voetbalwedstrijd slaapmiddel in de thee van de tegenstander hebt gestopt en daarna toch heel hard gaat juichen bij een doelpunt.

Volgens de vissersbond zou een verbod op pulsvissen desastreus voor de sector zijn. Je zou het ook kunnen omkeren en zeggen dat pulsvissen (ook) dramatisch voor het ecosysteem is.

In plaats daarvan zag ik vissers uit heel het land in Den Haag uit touringcars vallen, soms met hele vissersgezinnen erachteraan. Kinderen in visserskleding hielden borden omhoog met teksten als ‘pulsvissen = klimaatvissen’, want volgens de vissers is er met deze methode minder bijvangst en wordt er minder brandstof verbruikt.

Iets uitleggen aan Nederlandse vissers is heel moeilijk, stiekem hopen ze op een technologische vondst waardoor alle vissen automatisch naar Nederlandse vissersboten zwemmen zodat die alleen nog maar op en neer hoeven te varen naar de haven. Dat scheelt ook heel veel brandstof en vinden ze dus duurzaam.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.