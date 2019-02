Oud-luchtmachtofficier VS verdacht van spionage voor Iran

Een voormalige Amerikaanse luchtmachtofficier, Monica Witt, is aangeklaagd omdat ze geheime militaire informatie zou hebben gelekt aan Iran. Ook zou ze Iran hebben geholpen bij het uitvoeren van een cyberspionage-operatie, gericht op leden van de Amerikaanse inlichtingendienst. Als gevolg hiervan hebben de Verenigde Staten sancties opgelegd aan zes Iraanse bedrijven en personen. Dat maakte de Amerikaanse regering woensdag bekend.

Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Witt. De 39-jarige Witt wordt verdacht van spionage en samenzwering. Ze zou codenamen van geheim agenten en informatie over geheime missies van het Amerikaans leger hebben gelekt aan Iran. Een Iraans bedrijf zou daarmee in 2014 een cyberoperatie zijn gestart. Onder andere met nep sociale media-accounts probeerden de hackers spionagesoftware bij de Witt’s oud-collega’s te installeren.

Witt werkte als officier bij de inlichtingendienst van de Amerikaanse luchtmacht van 1997 tot 2008 en liet zich daarna nog twee jaar als burger inhuren door de krijgsmacht. In die periode had ze toegang tot zeer geheime informatie, leerde Farsi op de militaire taalschool, en werkte ze op contraspionagemissies in het Midden-Oosten.

Overgelopen naar Iran

De FBI deed jaren onderzoek naar Witt. De oud-officier is volgens de Amerikanen in 2013 uit ideologische overtuiging overgelopen naar Iran. Ze zou door Iran zijn gerekruteerd nadat ze twee internationale conferenties bijwoonde die georganiseerd waren door de Iraanse organisatie New Horizon. Deze organisatie zou de Iraanse revolutionaire garde ondersteunen, die op de bijeenkomsten probeerde inlichtingen te vergaren bij de buitenlandse bezoekers.

“Monica Witt wordt beschuldigd van het openbaren van een zeer geheim inlichtingenprogramma”, zei een woordvoerder van het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten. “Dit is in overtreding van de wet, de eed die zij heeft afgelegd om ons land te beschermen en te verdedigen, en overtreedt grenzen van menselijk fatsoen.”

De Amerikaanse sancties zijn opgelegd aan New Horizon en het Iraans bedrijf Net Peygard Samavat, alsmede aan vier vermeende hackers die gelieerd zouden zijn aan deze bedrijven. Tegen hen is ook een arrestatiebevel uitgevaardigd.