OM: ook broer ‘Balie-Syriër’ vocht voor terreurbeweging

Niet alleen de Syrische asielzoeker die in debatcentrum De Balie werd herkend als jihadstrijder wordt vervolgd wegens lidmaatschap van Jabhat Al-Nusra. Ook zijn oudere broer Alfatah A. is volgens justitie actief geweest voor de terroristische strijdgroep. Dat werd deze woensdag duidelijk tijdens een pro-formazitting in de Rotterdamse rechtbank. De man blijft voorlopig vastzitten.

Het Openbaar Ministerie (OM) ontving in juni 2018 van inlichtingendienst AIVD een reeks geheim opgenomen gesprekken in een woning en een auto. Daaraan namen onder meer de broers deel. Uit de gesprekken komt het beeld naar voren dat beide broers lid waren van Al-Nusra en contact hadden met de hoogste leiders van de strijdgroep. Tot voor kort runde de 42-jarige Alfatah A. een broodjeszaak in het Brabantse Bergeijk. Volgens het OM werd daar geld witgewassen. A. zou grote sommen geld in bewaring hebben gehad voor andere Syriërs.

Getuigen zijn huiverig

Het OM zoekt mensen uit de Syrische gemeenschap die kunnen getuigen over de activiteiten van beide broers in Syrië. Tot nu toe zijn getuigen huiverig naar voren te treden. Niet voor niets: toen zijn 33-jarige broer Abd A. vorig jaar werd opgepakt, zei Alfatah in een afgeluisterd gesprek dat hij ‘hen’ iets aan zal doen, „hun familieleden, hun huizen en hun zonen.” Volgens het OM doelde hij op de mensen die A.’s verleden hadden verraden.

De Syriër uit De Balie was ‘een hoge commandant terreurbeweging’ Lees over de zaak van Abd. A.

Wel zijn er intussen drie anonieme verklaringen afgelegd bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Daaruit komt naar voren dat Alfatah A. door zijn broer was benoemd tot leider van een Syrische plaats waar mensen in het openbaar werden geëxecuteerd. Ook heeft de politie in december een verkennend gesprek gevoerd met een asielzoeker die zei dat A. de bodyguard was van een Al-Nusra-kopstuk.

Advocaat Bart Nooitgedagt is niet blij met de wijze waarop justitie haar verdenking onderbouwt, op basis van geheime TCI-informatie. Volgens hem probeert justitie Syrische getuigen te „ronselen” met het risico op sturende verklaringen. Alfatah A. vroeg de rechter hem voorwaardelijk vrij te laten. „Ik heb vier kinderen, ze zijn klein en hebben me hard nodig”, vertaalde zijn tolk uit het Arabisch. De rechter besloot hem langer vast te houden. Het onderzoek neemt nog zeker maanden in beslag.