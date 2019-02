Nigeria vlak voor de presidentsverkiezingen

In Nigeria wordt zaterdag een nieuwe president gekozen. De belangrijkste uitdager van zittend president Muhammadu Buhari (75) is Atiku Abubakar (72). Beide mannen zijn geen vreemde aan de top van het West-Afrikaanse land. Buhari leidde het land begin jaren tachtig na een militaire coup en Abubakar was van 1999 tot 2007 vicepresident. De verwachting is dat het spannende verkiezingen worden.