Na afkeuring begroting vrijwel zeker verkiezingen in Spanje

De Spaanse premier Pedro Sánchez zal na de ministerraad van vrijdag parlementsverkiezingen aankondigen, die waarschijnlijk op 28 april of 26 mei worden gehouden. Dat hebben functionarissen rondom de sociaaldemocratische regering woensdag gezegd, nadat het parlement de begrotingsplannen heeft afgewezen. Daarmee komt er een einde aan de minderheidsregering van de PSOE, die in juni 2018 in Spanje aan de macht kwam.

Sánchez wist acht en een halve maand met slechts 84 van de 350 zetels stand te houden als premier, maar zijn regering zocht de laatste weken tevergeefs steun bij de Catalaanse nationalisten. De begroting van de regering-Sánchez werd op woensdagmiddag met 191 stemmen tegen 158 stemmen (en één onthouding) afgekeurd.

De regering van Sánchez kwam in een onmogelijke positie terecht toen de Catalaanse nationalisten tegenprestaties eisten voor hun steun. De leider van de PSOE probeerde tevergeefs te onderhandelen, maar werd voor het blok gezet door de separatisten die een referendum over afscheiding van Spanje wilden. Daarover valt met de regering-Sánchez niet te praten.

Motie van wantrouwen vermijden

De rechtse oppositie voerde de afgelopen dagen de druk op Sánchez op met het organiseren van een demonstratie in het centrum van Madrid waar tienduizenden mensen het aftreden van zijn regering eisten. Sánchez houdt met het aankondigen van verkiezingen nu de eer aan zichzelf en wacht niet tot de oppositie hem met een motie van wantrouwen wegstuurt.

Sánchez kwam vorig jaar aan de macht toen hij met steun van een bonte coalitie de conservatieve regering van Mariano Rajoy met een motie van wantrouwen liet vallen. Volgens Spaanse regels werd de indiener van de motie automatisch de nieuwe premier. Sánchez ging met zijn minderheidsregering voortvarend aan de slag. Zo verhoogde hij het minimumloon, kondigde aan oud-dictator Francisco Franco uit zijn praalgraf te halen en haalde de vluchtelingenboot Aquarius binnen.