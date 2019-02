Moet ik een lastig kind op feestje vragen?

Oppasoma: „Ik heb zelf geen kinderen maar ben ‘oppasoma’ voor mijn tienjarige petekind. Ze is de dochter van vluchtelingen. Het is traditie geworden dat ik ieder jaar een uitje voor haar verjaardag organiseer. Ik ga dan een dag met twaalf kinderen op stap, bijvoorbeeld naar de Apenheul. Zij nodigde daarvoor de afgelopen jaren steeds dezelfde vriendjes en vriendinnetjes uit. Voor de kinderen waarmee zij omgaat, is zo’n dag een van de hoogtepunten van het jaar.

„Dit jaar wil ze heel graag een meisje uitnodigen dat nooit eerder mee is geweest. Omdat ik als ‘ouderbegeleider’ op school de klasgenootjes van mijn petekind ken, weet ik dat dit meisje slecht luistert, en dikwijls hondsbrutaal is. Ik zie tussen die twee nooit enige interactie. Ik heb het vermoeden dat zij mijn petekind onder druk heeft gezet om uitgenodigd te worden.

„Ik wil mijn petekind niet teleurstellen, en ik wil ook niet dat zij last krijgt met dat meisje in de klas. Anderzijds ben ik 71, en voel ik er niets voor om verantwoordelijk te zijn voor een meisje dat niet luistert en ook mij wel eens heeft geschoffeerd. Als de moeder aanspreekbaar was op het gedrag van haar dochter, had ze meegekund, maar dat is niet zo. Wat te doen?”

Extra volwassene

Tischa Neve is kinderpsycholoog

Tischa Neve: „Ga met uw kleindochter onbevooroordeeld in gesprek om helder te krijgen waarom ze dit klasgenootje mee wil. Vraag haar: ‘Ik heb je nooit over dit meisje gehoord, wat maakt dat je haar graag uitnodigt?’ Misschien wil ze dat het meisje haar vriendin wordt. Het kan fijn zijn om een stoere bondgenoot te hebben in de klas.

„Ik zou dat gesprek omzichtig aanpakken, en er niet te veel lading aan geven. U zou kunnen zeggen: ‘Ik had vroeger een meisje in de klas dat alleen aardig tegen me deed als ik een feestje gaf, en ik vond het lastig haar dan niet te vragen’.

„Kinderen met een pittig karakter vallen vaak buiten de boot. Als dit meisje echt iets betekent voor uw pleegkind, is het de moeite waard haar mee te vragen, maar alleen als u de verantwoordelijkheid kunt dragen, en die niet op de schouders van het feestvarken komt te liggen. Zij mag zich niet aansprakelijk voelen voor het gedrag van haar klasgenoot. U zou een extra volwassene kunnen meevragen.

„Lukt dat niet, zou ik het niet doen. U kunt dat uitleggen aan uw petekind door te zeggen: ‘Het spijt me, maar ik ben alleen, en ik vind het te gevaarlijk om iemand mee te nemen die ik niet goed ken.’ Misschien kan het meisje na het feestje een keer komen spelen.”

Niet het moment

Liesbeth Groenhuijsen is klinisch pedagoog.

Liesbeth Groenhuijsen: „Op het verjaardagsfeestje van een kind heb je als organisator wel wat anders aan je hoofd dan een hulpverlenende situatie te creëren voor een onopgevoed kind, zeker als het geen echt vriendinnetje is. Ik begrijp dat uw petekind nogal wat heeft meegemaakt, dan zijn deze uitjes te kostbaar om te laten verstoren. Gelet op uw leeftijd en de aankomende puberteit is het mogelijk een van de laatste keren dat u dit zo kan organiseren. Dit is dan niet het moment om behalve als organisator en begeleider ook nog andere verantwoordelijkheden op u te nemen.

„U kunt uw petekind uitleggen dat u het onveilig vindt, omdat u het meisje niet kent, zonder verder iets onaardigs over haar te zeggen. Zo leert u haar meteen dat als iemand een verantwoordelijkheid op je schouders legt die je niet aandurft, je dus ‘nee’ kunt zeggen.”