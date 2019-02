Helft Nederlandse kotters mag tot 2021 blijven pulsvissen

De helft van alle 84 Nederlandse kotters met een pulsvisvergunning mag nog tot 1 juli 2021 doorgaan. Onderhandelaars van de EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben dat woensdag in Straatsburg afgesproken. Voor de overige 42 kotters betekent het besluit dat ze nog dit jaar hun pulsvisvergunning kwijtraken.

Dat de EU pulsvissen zou gaan verbieden, was al zo goed als zeker. Vorig jaar stemde het Europees Parlement in met een totaalverbod. De vraag voorafgaand aan de onderhandelingen was nog wel wanneer het verbod zou ingaan, en of er een overgangsperiode zou komen.

Nederlandse vissers gebruiken de pulsvistechniek aanzienlijk vaker dan hun Europese collega’s. Bij het pulsvissen wordt de vis met kleine stroomstoten opgeschrikt, zodat de dieren makkelijker in de netten belanden. Vooral vissers uit Frankrijk zijn fel tegen het pulsvissen. Zij menen, net als activisten, dat deze schadelijk is voor het milieu.

Veel geld geïnvesteerd

EU-regels bepalen dat per lidstaat maximaal 5 procent van de vissersboten mogen zijn uitgerust met een pulsvisinstallatie. Nederland zit ver boven die limiet, doordat het vergunningen heeft uitgegeven aan kotters die pulsvissen voor onderzoeksdoeleinden. De Nederlandse vissers hebben veel geld geïnvesteerd in de methode en vrezen voor een grote financiële tegenslag als ze niet meer mogen pulsvissen.

Minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) sprak eerder op woensdag al van een moeilijke dag voor de Nederlandse visserij. Ze zei bij een bezoek aan Urk dat ze de boosheid van de vissers deelt. “Die frustratie en boosheid zit ook bij mij, over hoe de zaken gaan en om wat voor redenen besluiten genomen worden. Besluiten die nergens op gebaseerd zijn.”

Als uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat pulsvissen toch niet schadelijk is voor vissen en het milieu, kan het verbod volgens persbureau ANP worden teruggedraaid.