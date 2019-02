Grond onder woonwijk Barneveld toch niet vervuild

Het zand dat het afvalbedrijf Vink had geleverd voor de aanleg van een nieuwbouwwijk in Barneveld blijkt voor “99 procent” schoon te zijn. Rondom de grond was in november onrust ontstaan, omdat deze mogelijk vervuild zou zijn met landbouwgif en styreen. Na grondonderzoek lijkt deze zorg grotendeels ongegrond. Dat meldt de gemeente Barneveld woensdag op haar Facebookpagina.

Ook de kwaliteit van het grondwater is normaal, schrijft de gemeente. Een onderzoeksbureau heeft op 137 plekken grondmonsters genomen in Barneveld en Voorthuizen. Onder één straat in een Barneveldse nieuwbouwwijk is wel een verhoogd gehalte aan styreen aangetroffen. De hoeveelheid was echter niet zodanig groot dat deze een gezondheidsrisico oplevert. Het onderzoeksbureau gaat hier nog wel verder onderzoek naar doen.

Negenduizend ton verdacht zand

Het gaat om een partij van negenduizend ton zand waarvan gedacht werd dat het vervuild kon zijn. Zo meldde Zembla dat er fraude met de keuringspapieren zou zijn gepleegd. De verdachte grond is hoofdzakelijk gebruikt onder twee nieuwbouwwijken in Barneveld en Voorthuizen, maar ook in Almelo, Apeldoorn en Laren.

Er blijft onduidelijkheid over waar de grond precies vandaan komt. De gemeente Barneveld schrijft dat afvalverwerker Vink nog geen informatie heeft gegeven over de herkomst van het zand en dreigt met juridische stappen als hierover geen uitsluitsel komt.

Ondanks de nieuwe onderzoeksresultaten zijn de bewoners van de woonwijken er nog niet gerust op. Zij stellen dat andere onderzoeken hebben aangetoond dat er wel lood, kwik en andere giftige stoffen in de grond zitten. De bewoners hebben zaterdag de groep Bewonersbelangen Onderzoek Bouwgrond opgericht en namen een advocaat in de hand, meldt persbureau ANP.