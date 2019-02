Geweld tegen Joden in Duitsland fors toegenomen

Het aantal geregistreerde antisemitische misdrijven in Duitsland is vorig jaar met bijna 10 procent toegenomen, in vergelijking met 2017. Vooral het aantal geweldsincidenten gericht tegen Joden steeg flink: van 37 naar 62. Dat schrijft de Duitse krant Der Tagesspiegel woensdag op basis van voorlopige cijfers opgevraagd door de politieke partij Die Linke.

Bij de geregistreerde geweldsincidenten tegen Joden raakten 43 mensen gewond. Het is het derde jaar op rij dat het aantal misdrijven tegen Joden in Duitsland is toegenomen. Tussen 2015 en 2016 is een toename van 7,5 procent te zien, een jaar later was dat 2,5 procent. Volgens persbureau AFP zijn er in bijna tien jaar tijd niet zoveel antisemitische misdrijven geregistreerd.

Uit eerdere overheidsdocumenten blijkt volgens Der Tagesspiegel dat de meeste daders van geweldsincidenten tegen Joden uit extreem-rechtse kringen komen; over de achtergrond van andere daders is niets bekendgemaakt. In totaal zouden extreem-rechtse daders vorig jaar meer dan 19.000 misdrijven hebben begaan - ruim duizend incidenten gingen gepaard met geweld. Dit is ongeveer evenveel als in 2017.

Ook toename in Frankrijk

De Duitse regeringscommissaris tegen antisemitisme, Felix Klein, vindt dat het probleem ook op Europees niveau moet worden aangepakt. Hij zegt tegen het Duitse persbureau DPA dat “de strijd tegen antisemitisme een prioriteit moet zijn” als Duitsland volgend jaar voorzitter is van de Europese Unie.

Deze week werd ook bekend dat het aantal antisemitische incidenten in Frankrijk met bijna 74 procent is toegenomen: van 311 in 2017 tot 541 vorig jaar. In de jaren hiervoor nam het aantal antisemitische incidenten in het land juist af.

Onder de Franse incidenten waren meerdere gewelddadig, onder meer een moord en verschillende pogingen tot moord. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zei dat “het antisemitische zich verspreidt als een gif. Het valt aan, het verrot geesten en het moordt.”