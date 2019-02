Filippijnse ‘Person of the Year’-journaliste opgepakt wegens smaad

De Filippijnse politie heeft woensdag Maria Ressa opgepakt, een van de journalisten die vorig jaar door het Amerikaanse Time Magazine werd uitgeroepen tot Person of the Year. Ressa wordt verdacht van smaad, meldt persbureau Reuters. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International is de aanklacht nep. De autoriteiten zouden het zwijgen willen opleggen aan Ressa en haar nieuwssite Rappler, waarop veel kritische berichtgeving over president Rodrigo Duterte is verschenen.

Ressa zou in een Rappler-artikel uit 2012 ongefundeerde beschuldigingen hebben geuit aan het adres van de zakenman Wilfredo Keng. Hij wordt op basis van informatie uit een inlichtingenrapportage in verband gebracht met mensensmokkel en drugshandel. Keng deed in januari vorig jaar aangifte voor ‘cybersmaad’ tegen Ressa en een paar andere Rappler-medewerkers.

Agenten haalden Ressa woensdag op in het Rappler-kantoor in hoofdstad Manilla. De journaliste zei tegen verslaggevers dat ze ervan uit gaat snel op borgtocht vrij te komen. Ook liet ze volgens persbureau AP in een verklaring weten “niet geïntimideerd” te zijn.

Lees meer over Rappler en de bedreigde persvrijheid op de Filippijnen: Als de president trollen betaalt en nepnieuws verspreidt

Rappler deed onder meer onderzoek naar het verspreiden van nepnieuws en de inzet van internettrollen door Dutertes campagneteam in aanloop naar de verkiezingen in 2016. Ook schrijft de site vaak over de internationaal fel bekritiseerde drugsoorlog van de president. Duterte heeft weinig op met kritische journalisten, die hij in het verleden al eens “schaamteloze hoerenzonen” noemde. Rappler is volgens hem een nepnieuwswebsite die mogelijk banden heeft met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

Politiek gemotiveerd

Kritische media als Rappler krijgen op de Filippijnen vaker te maken met rechtszaken, waarvan activisten steevast beweren dat ze politiek ingestoken zijn. Ook in de huidige zaak tegen Ressa is daarvan sprake, vindt Amnesty International. De wet tegen cybersmaad waaronder de aanklacht valt is volgens de organisatie bedoeld om “om afwijkende meningen en de vrije meningsuiting te onderdrukken”. Amnesty vindt dat Ressa en haar team vrijuit moeten gaan.

De Filippijnse overheid ontkent dat Ressa’s arrestatie politiek gemotiveerd is. Minister van Justitie Menardo Guevarra zei volgens AP dat de aanhouding een normaal onderdeel van elke strafprocedure is. Ook de woordvoerder van Duterte zei dat de zaak “niets te maken heeft” met de persvrijheid.

Ressa was eind vorig jaar een van de journalisten die door Time ‘The Guardians’ werden genoemd, oftewel ‘de beschermers’. Andere ‘Guardians’ waren bijvoorbeeld de vermoorde Saoediër Jamal Khashoggi en de door een schietpartij getroffen redactie van de Amerikaanse krant de Capital Gazette. De ‘beschermers’ hebben volgens Time hun leven gewaagd op zoek naar de waarheid en waren daardoor de meest invloedrijke personen van 2018.