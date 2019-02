Kamer eist openheid afzender politieke advertenties Facebook

Die transparantie is nodig omdat „social media, waaronder Facebook, niet alleen maar vooral rond verkiezingstijd een platform bieden voor politieke nepadvertenties”, aldus de indieners van de motie Lodewijk Asscher (PvdA) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks). Alleen VVD en PVV stemden tegen het voorstel.

Facebook staat onder druk van beleidsmakers sinds bekend werd dat het aan het Kremlin verbonden propagandakantoor Internet Research Agency heeft geprobeerd de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Dat gebeurde onder meer via politieke nepadvertenties. Nepadvertenties zijn ook in Brazilië en tijdens de Brexitstemming gebruikt om kiezers te beïnvloeden.

Verkiezingsplan Facebook te laat voor Provinciale Staten

Eind januari maakte Facebook bekend scherper te gaan toezien op politieke advertenties in landen waar dit jaar verkiezingen worden gehouden. Adverteerders moeten onder meer hun identiteit bevestigen aan Facebook voordat ze advertenties kopen en hun advertenties worden zeven jaar lang in een archief doorzoekbaar gemaakt. Nu kunnen partijen nog anoniem of onder een valse identiteit politieke advertenties kopen. De maatregelen worden op zijn vroegst eind maart in Nederland ingevoerd, te laat voor de Provinciale Statenverkiezingen. De Kamer eist nu dat Facebook drie weken voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart openheid geeft over de oorspronkelijke afzenders van politieke advertenties.

Facebook zegt in een reactie kennis te hebben genomen van de motie. Het platform is vooralsnog niet van plan het nieuwe advertentiesysteem vervroegd in Nederland in te voeren. „We hebben recent aangekondigd dat we eind maart additionele maatregelen implementeren in aanloop naar de Europese verkiezingen, zoals het markeren van alle politieke advertenties en een digitale bibliotheek om al deze advertenties te kunnen doorzoeken”, aldus een woordvoerder.

Facebook lanceert de nieuwe advertentieregels wel vervroegd in februari in India en in aanloop naar de verkiezingen in Oekraïne eind maart. Bij de Europese verkiezingen eind mei moet het nieuwe advertentiesysteem in alle EU-lidstaten actief zijn.