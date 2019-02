Erwin Olaf over 33 jaar zelfportretten: ‘Je verandert vooral geestelijk’

Cum (1985)

Erwin Olaf: „Met deze foto wilde ik voelen hoe het is om zelf voor de camera te staan. Ik had toen al aardig wat mensen gevraagd om zich voor mijn camera bloot te geven, ook letterlijk. Om aan mijn modellen te tonen dat ik one of the guys was, poseerde ik dus zelf.

„In het Rijksmuseum had ik het zelfportret van de jonge Rembrandt gezien. Dat portret waarop hij zichzelf in het kader duwt, met een deel van zijn gezicht in de schaduw. Dat wilde ik nadoen, maar dan wel met sperma op mijn gezicht.

„Ik ging net wat verder dan ik eigenlijk durfde. Op mijn 26ste was ik nogal bescheten met seksualiteit. Ik was meer nieuwsgierig naar uitgaan, de beest uithangen, nachtleven. De daad zag ik als een vervelend bijproduct. Gedoe. Haha.

„Als ik nu naar deze foto kijk, zie ik een ongemakkelijke jongen. Iemand die bezig is om die druppel aan zijn lip goed in beeld te krijgen. ‘Schiet op. Druk af. DRUK AF!’ Op het volgende negatief is die druppel verdwenen.”