De Holleeder Tape: de crimineel als uitgemolken verdienmodel

Soms denk ik dat Willem Holleeder een acteur is die door een productiebedrijf in Nederland is geplaatst om commotie te veroorzaken, zodat er eindeloos tv-programma’s over gemaakt kunnen worden. De man is al jaren een verdienmodel voor de Nederlandse televisie, een citroen die tot de allerlaatste druppel uitgewrongen moet worden.

Dus ruimde RTL4 de dinsdagavond in voor het beluisteren van de bandopname die Peter R. de Vries in 2011 maakte van een telefoongesprek met Holleeder. Daarin beweert deze (via een derde, waarschijnlijk zijn advocaat Stijn Franken) bedreigd te zijn door Bénédicte Ficq. Zij was de raadsvrouw van zijn mogelijke liquidatiegabber Dino Soerel. Ficq zou hem zo tot meineed hebben willen aanzetten.

Dit had al in de krant gestaan, net als de details die de opname voor Holleeder incriminerend maakten. Maar de kans op twee uur Holleederspektakel liet RTL zich natuurlijk niet ontnemen. Daarbij horen dan ook weer nabeschouwingen in Jinek en RTL Late Night. Ook was er een kritische voorbeschouwing in DWDD. Daar vielen de woorden ‘klucht’ en ‘mediaspektakel’ – terecht.

Het was ’s ochtends al begonnen. Toen had het kantoor van Ficq de tekst van de tape online gezet in een poging De Vries de Holleederwind uit de zeilen te nemen. Plus een verklaring waarin stond dat Astrid Holleeder in haar boek Judas de beschuldiging van bedreiging van de hand wees. De Vries had zelf negen maanden geleden nog „ik geloof dat verhaal niet” gezegd. Ficq en partners vermoedden dat De Vries selectief zou citeren en dus „op uiterst bedenkelijke wijze” journalistiek ging bedrijven – een televisierecensie vóór uitzending.

RTL Boulevard. De Holleeder Tape viel inderdaad niet mee. Dat Franken op de tape óók zegt dat hij de bedreiging „misschien wel verkeerd had begrepen” werd genegeerd. De Vries en John van den Heuvel deden hun best om de indruk te wekken dat zij Holleeders verhaal geloofden. Immers, met twee uur leugens van Willem Holleeder houd je de kijker niet vast.

Tjonge jonge jonge… Je moest eens weten jongen

De gladde charmeur Holleeder was van dichtbij te horen. Regelmatig voegde hij ‘Peter’ of ‘Peet’ in zijn zinnen – als een Scientologymedewerker die naïeve jongeren aanspreekt in de Kalverstraat. Hoogtepuntje: „Tjonge, jonge jonge… Je moest eens weten jongen.” Het miste zijn uitwerking niet. Presentator Beau van Erven Dorens noemde Holleeder iemand die iets „oprecht verklaarde”. Ook zei hij: „Je hoort de angst in zijn stem.” Wat een flauwekul.

Bij RTL Late Night met Twan Huys zat de hoofdpersoon zelf aan tafel. Nee, niet Willem Holleeder – gewoon Peter R. de Vries. Hij kreeg prettig tegengas van oud-rechter Frits Lauwaars die het beschuldigingsrelaas van Holleeder ‘de gotspe van het decennium’ noemde. Holleeders advocaat Franken „had gewoon aangifte moeten doen van bedreiging”.

De Vries had het moeilijk. Hij hield vol dat Franken tegenover hem de bedreiging nooit had ontkend, maar zei ook nergens dat Franken het had verteld. Huys vroeg De Vries waarom hij Holleeder eerst niet, en nu wel geloofde, waar hij ook al niets inhoudelijks op te zeggen had.

Ik vrees dat de enige logica daarvoor in de publicitaire waarde van Holleeder zit, dat voorschrijft dat alles rondom de man opgeblazen en aangedikt moet worden om de winst te maximaliseren.

De Vries zei te verwachten dat Holleeder in elk geval voor een aantal liquidaties wordt veroordeeld. Het zou de samenleving verlossen van een crimineel en de televisiekijker van de alomtegenwoordigheid van het verdienmodel Holleeder. Ik kan niet wachten.

Correctie (13 februari 2019): In een eerdere versie van dit stuk stond de naam van Holleeders voormalige advocaat abusievelijk geschreven als Stan Franken.