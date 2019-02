Curaçao moet hub worden voor humanitaire hulp aan Venezuela

Curaçao moet in dienst gaan doen als doorvoerhaven voor humanitaire hulp aan Venezuela. Het Nederlandse kabinet heeft samen met Curaçao besloten in te gaan op een verzoek van de Verenigde Staten en interim-president Juan Guaidó om van het eiland een logistieke hub te maken. Dat schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) woensdag aan de Tweede Kamer.

Welke logistieke faciliteiten er precies gaan komen op Curaçao, is nog onduidelijk. Dat wordt uitgewerkt “in overleg met de Verenigde Staten en Curaçao”, schrijft Blok. Evenmin is duidelijk wanneer Curaçao er klaar voor is om als hub te dienen. “Zo snel mogelijk”, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken woensdagmiddag.

Volgens Blok is het de bedoeling dat de hulpgoederen “ook daadwerkelijk beschikbaar komen aan de bevolking van Venezuela”. Dat is op dit moment lastig, want de Venezolaanse president Nicolás Maduro houdt vooralsnog alle humanitaire hulp buiten de deur. De woordvoerder van het ministerie zegt dat wordt geprobeerd dat “obstakel weg te nemen”, zonder toe te lichten hoe dat gebeurt. De inrichting van Curaçao als knooppunt moet er in elk geval voor zorgen dat de stroom goederen direct op gang kan komen zodra Maduro hulp toelaat.

Tekorten

Venezuela heeft te kampen met grote tekorten aan voedsel en medicijnen. Maduro weigert buitenlandse humanitaire steun, omdat hij meent dat de VS zich via de hulp willen bemoeien met de binnenlandse politiek van Venezuela. Vlak over de grens met Colombia staan al een paar dagen Amerikaanse hulpgoederen te wachten, maar die komen het land niet in.

Curaçao had einde vorige maand al aangeboden te fungeren als humanitaire hub. Het eiland, met een kleine 160.000 inwoners, is een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland is verantwoordelijk voor de buitenlandse betrekkingen.

Parlementsvoorzitter Guaidó riep zichzelf vorige maand uit tot interim-president van Venezuela. Onder andere de VS en buurlanden als Brazilië erkenden hem al snel als legitiem staatshoofd. EU-landen - waaronder Nederland - volgden vorige week, nadat Maduro een oproep tot het organiseren van nieuwe verkiezingen had genegeerd.