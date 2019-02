Alcoholvrij stuwt verkoop Heinekenbier omhoog

Heinekens belangrijkste merk, Heineken, heeft een goed jaar achter de rug. De bierbrouwer verkocht in 2018 7,7 procent meer Heineken-pils: de grootste stijging in ruim tien jaar. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf woensdag presenteerde.

De stijging is volgens Heineken mede te danken aan het succes van het alcoholvrije 0.0-bier, dat in 2016 onder eigen naam werd gelanceerd en inmiddels in 38 landen verkrijgbaar is. Vorig jaar waren dat er zestien. „Maar ook zonder 0.0 blijft het groeicijfer het hoogste percentage in ruim tien jaar”, zegt bestuursvoorzitter Jean-François van Boxmeer.

Heineken heeft de afgelopen tien jaar veel geïnvesteerd in de koop van bierbedrijven wereldwijd, waardoor de distributie van Heineken makkelijker werd, zegt Boxmeer. „In landen als Brazilië, Mexico of Zuid-Afrika waren we twintig jaar geleden ook al aanwezig, maar nu kunnen we het merk veel harder laten groeien.”

Het belang dat de brouwer nam in het Chinese CR Beer, wat in augustus bekend werd, moet Heineken ook in China beter verkrijgbaar maken. De miljardendeal moet nog worden goedgekeurd door de autoriteiten.

Heineken verkocht ook meer van zijn andere bieren: daarvan steeg het volume met 4,2 procent. In alle regio’s waar het bedrijf actief is, was er groei.

Heineken, na AB Inbev de grootste brouwer ter wereld, zette in 2018 26,8 miljard euro om, 3,7 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst daalde wel, met 1,6 procent naar 1,9 miljard euro. Gecorrigeerd voor onder meer investeringen, rente en afschrijvingen hield Heineken 2,4 miljard euro over, 12,5 procent meer dan in 2017.

Van Boxmeer denkt dat Heineken dit jaar last zal hebben van stijgende grondstof- en verpakkingsprijzen – meer nog dan vorig jaar, toen het bedrijf daar ook al last van ondervond. Toch verwacht het drankenconcern in 2019 een „superieure” omzetgroei, zowel in biervolume als prijs.