ABN Amro voelt druk toezichthouder

Een gevoel kan snel omslaan, ook bij een bank. In november voelde ABN Amro-bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen zich nog „senang” bij de inspanningen van de bank in de strijd tegen witwassen en fraude. Woensdag maakte hij bij de presentatie van de kwartaalcijfers bekend dat ABN Amro 85 miljoen extra investeert om beter zicht te krijgen op haar klanten, wie ze zijn en waar hun geld vandaan komt.

Met dit geld zal de bank de afdeling customer due diligence, die dossiers doorploegt om de identiteit van klanten en herkomst van gelden na te trekken, flink uitbreiden. Nu wordt dit gedaan door zo’n 1.000 medewerkers – vergelijkbaar met Rabobank, ING geeft geen exacte aantallen – straks komen er nog eens 400 bij. Zij gaan zich vooral richten op dossiers van mkb-klanten en dochteronderneming ICS, een creditcardverstrekker. De private bank en de retailtak hebben hun zaakjes al goeddeels op orde, aldus Van Dijkhuizen.

Wat is er de voorbije maanden gebeurd dat deze investering plotseling noodzakelijk maakt? „De lat wordt steeds hoger gelegd”, vertelt Van Dijkhuizen in een kort telefonisch interview. Hij doelt op eisen van toezichthouders als De Nederlandsche Bank (DNB) en de maatschappelijke en politieke discussie die zijn ontstaan naar aanleiding van de witwasaffaire bij ING. Die bank kocht voor 775 miljoen strafvervolging af nadat was gebleken dat criminele klanten hun miljoenen jarenlang „nagenoeg ongestoord” via Nederlandse ING- rekeningen konden laten lopen.

Maar dat was in september. Waarom ABN Amro juist nu 85 miljoen vrijmaakt voor versteviging van de ‘poortwachtersfunctie’ blijft onduidelijk. Heeft DNB of minister Hoekstra (Financiën, CDA) – ABN Amro is voor 56 procent in handen van de staat – daarop aangedrongen of zelfs gedreigd met sancties? Van Dijkhuizen wil het niet zeggen en ook DNB en het ministerie van Financiën geven geen commentaar.

Onaangenaam verrast

Duidelijk is wel dat beleggers onaangenaam verrast waren door de aankondiging. Het aandeel verloor woensdag 7,7 procent. Daardoor is de goede start van het jaar in één klap ongedaan gemaakt.

Door de extra uitgaven aan anti-witwascontroles én een flinke voorziening op kredieten aan vooral offshore-bedrijven en de diamantsector kwam de kwartaalwinst met 316 miljoen euro flink lager uit dan verwacht. Daardoor viel ook het dividend, 1,45 euro per aandeel, beleggers tegen.

Desondanks staat ABN Amro er goed voor, benadrukte Van Dijkhuizen. Zo is de bank volgens de topman flink efficiënter dan in het verleden. Tegenover elke euro die binnenkwam stonden vorig jaar nog geen 59 cent aan kosten. Van Dijkhuizen: „Dat is revolutionair.”