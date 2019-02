Vastgoedhandelaar Paarlberg moet definitief 24 miljoen euro terugbetalen

Vastgoedhandelaar Jan-Dirk Paarlberg, in 2012 veroordeeld voor onder meer witwassen en valsheid in geschrifte, moet definitief ruim 24 miljoen euro terugbetalen.

De Hoge Raad verklaarde het cassatieberoep van Paarlberg dinsdagmiddag ongegrond. Daarmee is de ontnemingsmaatregel die het hof in Amsterdam in 2018 oplegde definitief.

Het bedrag bestaat uit de 17 miljoen euro die Willem Holleeder tussen 2002 en 2004 had afgeperst van vastgoedondernemer Willem Endstra. De rest van het gevorderde bedrag bestaat volgens de Hoge Raad, “uit de vruchten daarvan, het zogenaamde vervolgprofijt, en uit voordeel uit heling”.

Ongegrond

Volgens Paarlberg en zijn advocaat zou het hof de hoogte van het bedrag onvoldoende beargumenteerd hebben, omdat het om oude feiten gaat waar de wet niet voor geldt. De Hoge Raad doet de cassatieklacht zonder “inhoudelijk motivering” af, omdat deze “ongegrond is en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproept”.

De Hoge Raad volgt met haar oordeel de conclusie van de advocaat-generaal, die eind vorig jaar adviseerde de ontnemingsmaatregel definitief te verklaren. Ook Holleeder moet geld terugbetalen. Aanvankelijk wilde de rechter 18 miljoen euro van hem zien, maar dat werd in hoger beroep gereduceerd tot negen ton.

Willem Endstra werd in 2004 geliquideerd. Paarlberg heeft zijn rol in de affaire altijd ontkend. De betalingen van Endstra aan hem waren volgens de zakenman legitiem.