President Trump ‘niet enthousiast’ over conceptovereenkomst grensmuur

Trump 'niet blij' met conceptovereenkomst over grensmuur

Donald Trump is "niet enthousiast" over de conceptovereenkomst die het Amerikaanse Congres heeft opgesteld omtrent de financiering van de grensmuur die de president wil bouwen tussen de Verenigde Staten en Mexico. Dat meldt persbureau AP. Volgens de Amerikaanse president is de kans op een nieuwe shutdown niettemin klein.

De overeenkomst houdt in dat er niet 5,7 miljard, maar 1,4 miljard dollar (ruim 1,2 miljard euro) wordt vrijgemaakt voor de grensmuur. Ook zou het alleen gaan om stalen hekken, over nog geen honderd kilometer grens. In december verzocht het Witte Huis nog om financiering voor een bijna 350 kilometer lange betonnen muur. Met de deal wil het Congres een nieuwe shutdown van de Amerikaanse federale overheid voorkomen. Die dreigde voor aankomend weekend.

Prominente Republikeinen in het Congres hebben zich achter de overeenkomst geschaard. Volgens hen is de deal zoals die er nu ligt een noodzakelijk compromis. Trump reageerde behoudender en heeft nog niet bekendgemaakt of hij de deal gaat ondertekenen, die hij eerst in detail wil bestuderen. "Ik kan niet zeggen dat ik blij ben", zei hij. "Ik kan niet zeggen dat ik enthousiast ben."

Persbureau AP meldt dat volgens onderhandelaars in het Congres de deal ongeveer dezelfde is als Trump in december werd aangeboden, toen hij en het Congres het niet eens werden. Dit leidde tot de eerste shutdown, die 35 dagen duurde.