Speelgoedketen Intertoys vraagt uitstel van betaling aan

Na bijna anderhalf jaar proberen moet de Britse investeerder Alteri erkennen dat het niet lukt om Intertoys weer financieel gezond te krijgen. Dinsdagmiddag kondigde de Nederlandse speelgoedwinkelketen aan dat bij de rechtbank in Amsterdam uitstel van betaling is aangevraagd. Kort daarna werd duidelijk dat Alteri het bedrijf twee weken eerder al in de etalage had gezet.

Aanleiding voor de acute geldnood is volgens directeur Roland Armbruster de slechte resultaten in de belangrijke decembermaand. In de weken tot aan de Kerst is de verkoop nog „veel sneller gedaald” dan in de speelgoedmarkt in het algemeen. „De markt stapt veel sneller over op online dan we hadden gedacht”, laat hij via de telefoon weten.

Door nu uitstel van betaling aan te vragen, krijgt Armbruster naar eigen zeggen tijd om te overleggen over een oplossing. De komende weken gaat het management in gesprek met de bewindvoerders over maatregelen die Intertoys weer gezond kunnen maken. Hoe Intertoys het financieel doet, wil de directeur niet kwijt, behalve dat het bedrijf verlieslijdend is.

Te veel winkels, te weinig online

„Op dit moment vindt 38 tot 40 procent van de verkoop plaats op internet”, aldus de Duitser. „We denken dat dat nog sterker groeit, richting de 50 procent.” Met het huidige bedrijfsmodel is dat voor Intertoys niet te belopen, zegt hij. „We hebben te veel winkels en te weinig online. Dus we moeten ons winkelnetwerk aanpassen.” Of hij daarmee doelt op sluitingen wil Armbruster, zolang de gesprekken met de bewindvoerders nog lopen, niet zeggen.

Kort voor uitstel van betaling werd aangevraagd is eigenaar Alteri op zoek gegaan naar een koper voor Intertoys, bevestigt de directeur. „We zijn nu met strategische partijen in gesprek, maar ook met investeerders. Sommige kandidaten zijn geïnteresseerd in het hele bedrijf, andere in delen. We kijken naar alle opties. Verkoop is daar één van.”

Verrassend zijn de geldproblemen bij Intertoys niet. Fysieke speelgoedwinkels hebben het al jaren heel moeilijk. Vaak kunnen ze niet opboksen tegen webwinkels zoals Bol.com, die dezelfde speelgoedkastelen en dozen Lego tegen een lagere prijs verkopen. Het gevolg is dat de omzet van fysieke speelgoedwinkels elk kwartaal opnieuw sterk terugloopt. In het derde kwartaal van vorig jaar was de terugval ruim 14 procent, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige maand.

Intertoys deed de afgelopen anderhalf jaar een verwoede poging die trend het hoofd te bieden. Er werd geïnvesteerd in de webwinkel en een nieuw IT-platform, de in- en verkoopprocessen werden vlotgetrokken en er kwam een nieuwe bedrijfstop. „We hebben een efficiëntere organisatie neergezet”, zegt Armbruster daarover. „Dat heeft goed gefunctioneerd, maar het was te weinig en te langzaam.”

Ook heeft Intertoys geïnvesteerd in de fysieke winkels en het personeel dat daar werkt. Eind vorig jaar liet Armbruster aan Het Financieele Dagblad al weten dat alle werknemers op een cursus klantgericht werken gingen. In de winkels moet Intertoys klanten de service bieden die ze niet krijgen bij webwinkels, ze helpen met vragen. „Als je vijftig of zestig bent, weet je niet wat je moet kopen”, zei hij daar destijds over.

Met afstand de grootste

Op dit moment is Intertoys met 286 winkels en nog eens ruim 100 franchisewinkels met afstand de grootste fysieke speelgoedwinkel van Nederland. Het bedrijf maakte jarenlang deel uit van de Blokker Holding, het moederbedrijf van de gelijknamige huishoudwinkel. Blokker was in het verleden ook eigenaar van Bart Smit en Toys XL, maar bouwde die ketens in de loop der jaren om tot vestigingen van Intertoys.

Naast winkels in Nederland was Intertoys lange tijd ook actief in Duitsland en België. Voor de 42 winkels in dat laatste land is geen uitstel van betaling aangevraagd, de Duitse winkels zijn de afgelopen tijd allemaal gesloten. Bij de eigen Nederlandse winkels van Intertoys werken zo’n 3.200 mensen.