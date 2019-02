Ik zoek in mijn jaszakken, in alle vakjes van mijn tas, op de koelkast, op tafel, onder de tafel, op het kastje in de gang en nog een keer in al mijn jaszakken, maar ik kan het sleuteltje van mijn brievenbus nergens vinden. Ten slotte bel ik mijn ouders, waar ik afgelopen zaterdag was. Mijn moeder heeft het sleuteltje gelukkig gevonden. Ze zegt dat ze hem al in een envelop heeft gedaan en het per post naar me heeft opgestuurd, zodat ik er niet speciaal voor hoef langs te komen.

