Nederlandse game-industrie wil zelfregulering voor gokken in games

De Dutch Games Association (DGA) wil in gesprek met de Kansspelautoriteit om te voorkomen dat Nederlandse games „een toegangspoort” vormen naar een kansspelverslaving”. Dat schrijft de belangenvereniging voor de Nederlandse game-industrie op dinsdag. De Kansspelautoriteit bepaalde vorig jaar dat sommige kleine aankopen in videogames, de zogenoemde loot boxes, kansspelelementen kunnen bevatten die in strijd zijn met de wet.

Het gaat om digitale voorwerpen waarvan de koper van te voren niet kan weten wat hij koopt. Zijn die voorwerpen vervolgens verhandelbaar voor echt geld, dan is er volgens de Kansspelautoriteit sprake van illegaal gokgedrag. De autoriteit maakt zich bovendien zorgen over het effect op kinderen. Sommige grote gamebedrijven hebben de loot boxes in Nederland en België inmiddels uitgeschakeld of aangepast, meestal onder protest.

Lees ook deze uitleg over loot boxes: Digitaal schatkistje werkt vaak net als een gokautomaat

Nederlandse gamebedrijven „zijn niet gelijk te stellen aan de grote internationale partijen” waar de Kansspelautoriteit eerder onderzoek naar deed, aldus de verklaring van DGA. Nederland telde bij de laatste telling in 2015 zo’n 455, veelal kleine, lokale gamebedrijven. De belangenvereniging wil in gesprek over de mogelijkheid tot zelfregulering, waaronder het weren van loot boxes uit games gericht op kinderen, en alle vormen van loot boxes die verhandelbaar zijn. Ook moeten games transparanter worden over de kans die spelers hebben om bepaalde voorwerpen te ontvangen bij aankoop.

Tegelijkertijd vraagt de belangenorganisatie om meer duidelijkheid over het begrip „verhandelbaar”. Hoewel sommige games zelf een mogelijkheid aanbieden om de inhoud van loot boxes te verkopen voor echt geld, gebeurt dit ook regelmatig buiten de games om, bijvoorbeeld door een voorwerp via een externe webportal te koop aan te bieden en die vervolgens via een ruilsysteem in de game aan de koper te geven. DGA wil weten in hoeverre gamebedrijven hiervoor aansprakelijk zijn.

Volgens DGA zijn gokelementen in games niet vergelijkbaar met andere vormen van online gokken. „Het voornaamste doel van de aanbieder van gokspelen én van de deelnemers is financieel gewin. [...] Het belangrijkste doel van een game is anders, namelijk het bieden van vermaak aan spelers”, schrijft de koepel in zijn manifest.

FIFA verwijdert Belgische loot boxes

Het Belgische parket van Brussel besloot vorig jaar over te gaan tot een strafonderzoek naar kleine aankopen in de populaire voetbalgame FIFA. Maker Electronic Arts koos eieren voor zijn geld en maakte het eind januari onmogelijk voor Belgische gamers om nog te betalen voor loot boxes.

In Nederland is er nog geen sprake geweest van juridische stappen. Wel doet de Kansspelautoriteit sinds 2018 onderzoek naar enkele games die mogelijk de Kansspelwet zouden overtreden. Mochten die in overtreding zijn, dan kunnen de makers boetes krijgen tot 10 procent van de wereldwijde omzet. De omzet van de Nederlandse gamemarkt bedroeg in 2018 1 miljard euro.