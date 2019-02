Liefde op je werk. Moet dat nou?

Japke-d. Bouma onderzoekt hoe je gelukkig wordt op je werk. Tips via @Japked op Twitter.

Als ze érgens weten hoe je gelukkig wordt op je werk, dan zou het bij de Erasmus Happiness Economics Research Organization moeten zijn, „een onderzoeksinstituut op het gebied van geluk” van de Rotterdamse universiteit. Die stuurde laatst een aankondiging voor een ‘masterclass over liefde en geluk op je werk’ die donderdag, inderdaad heel toepasselijk op Valentijnsdag, wordt gehouden.

Volgens EHERO kun je op kantoor alleen gelukkig worden als er ook liefde is en tijdens de masterclass wordt verkend hoe bedrijven dat het beste kunnen vormgeven. Ik had er meteen zoveel vragen over, dat ik de bedenker, Guy van Liemt, wilde bellen. Dat mocht.

Het gaat niet om passie hè, dat vind ik altijd zo onsmakelijk op je werk.

„Haha nee, passie, daar krijg ik ook jeuk van.”

Maar goed, na de gelukshype op het werk is nu de liefde aan de beurt?

„Het gaat ons erom de mens in een bedrijf niet louter als een productiemiddel te zien, maar te erkennen dat het ook om verbondenheid gaat, om waarderen en kwaliteit van leven.”

‘Verbondenheid’ en ‘kwaliteit van leven’ klinkt al een stuk minder beladen dan ‘liefde’.

„Ik wil best bekennen dat we het woord ‘liefde’ ook een beetje gebruiken om een krachtig beeld neer te zetten.”

Is liefde niet wat te privé voor op kantoor?

„Mensen bréngen hun privé allang mee naar hun werk – hun beslommeringen in hun relatie, hun zorgen over familie of gezondheid – en dat is van grote invloed op hun prestaties. Bedrijven kunnen daar dus beter iets mee doen, dan het buiten de deur houden.”

Van Liemt legt uit dat tijdens de masterclass drie dimensies van de liefde worden besproken: de erotische liefde, de naastenliefde en de onvoorwaardelijke, goddelijke liefde. Er komen allerlei sprekers over vertellen, van een theoloog tot aan de directeur van een transportbedrijf.

Hebben we al die liefde nodig op kantoor?

„Euh, ik moet natuurlijk uitkijken met wat ik zeg. Er waren al mensen die zeiden: gaat dit over seks in het kopieerhok? Nee natuurlijk.”

De goddelijke liefde, die snap ik. Die moet je natuurlijk voor je baas hebben.

„Haha, een beetje daarvan kan geen kwaad inderdaad. Maar als het gaat over liefde en werk zou ik meer de relatie willen leggen met een familie. Hoe vertel je het elkaar als je ergens van baalt, hoe corrigeer je elkaar, hoe steun je elkaar? Daar lijken relaties op het werk op.”

Soms kun je je collega’s wel schieten.

„Ja, ook net als in een familie.”

Maar je moet toch ook een beetje verliefd zijn op je werk?

„Bedrijven moeten mensen verleiden om voor hen te komen werken. Maar daarna moet er wel iets bestendigers voor in de plaats komen.”

Liefde kan ook obsessief worden.

„O ja, dat is een goeie. Liefde kan ook heel ongezond zijn. Veel bedrijven verwachten bijvoorbeeld dat hun personeel altijd bereikbaar is. Zij moeten nog leren dat het vaak juist liefde is om als je van iemand houdt, haar of hem de ruimte te geven. Dat levert vaak meer op.”

Ik vind het superleuk om met jou te filosoferen over de liefde, maar is dat niet meer iets voor de Happinez dan voor de wetenschap?

„Haha nou, ik doe er alles aan om uit de Happinez te blijven. Er is al veel wetenschappelijk bewijs voor ‘geluk’. Dat gelukkige mensen een lager ziekteverzuim kennen bijvoorbeeld, dat ze trouwer zijn aan hun bedrijf, meer verdienen en meer bereid zijn tot samenwerken. We onderzoeken of dat ook voor liefde geldt.”

Dat kan toch ook aan de borreltafel?

„Dat is een goed begin, maar als we modellen moeten maken, willen weten wat de variabelen zijn, wat hun relatie is en onder welke condities, is dat nou juist iets voor de wetenschap.”

Liefde laat zich toch niet in een model gieten? Bovendien, gaat het in een bedrijf niet allereerst om de winst, en dán pas om liefde?

„Op korte termijn gaat het om winst, maar op langere termijn denk ik dat alle mensen een reden nodig hebben om elke dag weer uit bed te komen voor hun werk. Dat kunnen de collega’s zijn, de lease-auto, een hoger doel, maar er moet íéts zijn. Laten we dat ‘liefde’ noemen.”

Kunnen de mensen die naar de masterclass komen niet beter thuis Valentijnsdag vieren?

„Ik denk dat er vooral mensen komen die niet geloven in de Amerikaanse Valentijnsdag.”

Die weten dat het een inhoudsloos feest is?

„Jij begrijpt het.”

