Knot houdt optie ECB-topfunctie open

Klaas Knot wil pas zeggen of hij kandidaat is om ECB-voorman Mario Draghi op te volgen op het moment dat hij voor de functie gevraagd zou worden. Dit heeft de president van De Nederlandsche Bank gezegd in een dinsdag gepubliceerd interview met zakenkrant Financial Times. Knot krijgt in het interview de vraag of hij Draghi wil opvolgen. Knot zegt daarop: „Als ik gevraagd zou worden of ik beschikbaar was, zou ik op dat moment een antwoord formuleren.”

Door niet te ontkennen dat Knot beschikbaar is, voedt hij de speculatie over een mogelijke kandidatuur voor de hoogste functie bij de Europese Centrale Bank (ECB). Draghi’s achtjarige ambtstermijn, die niet verlengbaar is, loopt eind oktober dit jaar af. In interviews laat de 51-jarige Knot telkens in het midden of hij naar de ECB wil, waar eind december ook de functie van directielid Benoît Coeuré vrijkomt.

In een vraaggesprek met NRC in december ontkende Knot niet dat een positie bij de ECB verenigbaar zou zijn met de topfunctie die hij onlangs kreeg bij de Financial Stability Board (FSB) in Bazel, een orgaan voor de bewaking van de financiële stabiliteit. Knot is daar sinds eind vorig jaar vice-voorzitter. Hij zei toen: „Tot aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei volgend jaar is elke speculatie over Europese rollen zinloos. Daar wil ik geen bijdrage aan leveren.”

Lees ook dit achtergrondverhaal over de opvolging van Draghi: Politieke overwegingen spelen in opvolging Draghi een grote rol

Behalve Knot worden onder meer de Duitse en Franse centrale-bankpresidenten Jens Weidmann en François Villeroy de Galhau als mogelijke opvolgers genoemd van Draghi.

Rente langer laag?

In het FT-interview zegt Knot ook dat hij voorstander is van een pauze in de afbouw van het extreem ruime monetair beleid van de ECB. Nu nog laat de centrale bank in haar communicatie ruimte voor een eerste renteverhoging vlak na de zomer (de rente zal „ten minste de hele zomer van 2019” gelijk blijven). Maar gezien de groeivertraging in de eurozone wil de ECB de rente waarschijnlijk langer gaan vastzetten. „Op dit moment is afwachten waarschijnlijk de beste houding”, zegt Knot.

Vorig voorjaar, toen het economisch nog een stuk beter ging, maande de DNB-baas de ECB tot haast met de afbouw van haar ruime geldbeleid. Hij zei zich toen „te kunnen vinden” in een renteverhoging in het tweede kwartaal van 2019.