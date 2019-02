Havo-scholiere (15) had betaalde seks langs de N375

Het eerste contact leggen ze in 2017 via een dating-app. Ze sturen berichtjes over en weer. Andries B. (48), socio-therapeut, en ‘Bunnynijntje’ (toen 15), havo-scholiere, hebben een klik. Beiden kennen de opvangwereld van binnenuit: zij zat in een gesloten jeugdinstelling, hij werkt vijftien jaar in tbs-kliniek Boschoord in Drenthe.

Na het chatten spreken ze af. Direct bij de eerste ontmoeting hebben ze seks. Hij komt erachter dat ze vijftien is, zegt hij tegen de strafrechters deze dinsdag in Zwolle. Maar hij blijft haar zien omdat hij verliefd is. Bovendien komt ze „veel ouder en volwassener over.” Ze hebben seks op afspraak. Er haken soms ook andere mannen aan, onder meer op parkeerplaatsen langs de N375 in Drenthe.

„Zij was de initiator”, vertelt de verdachte aan de rechtbank. „Ze vond het spannend.”

De voorzitter: „En u ging daarin mee? Heeft u erbij nagedacht?”

B: „Onvoldoende.”

Betaalde seksafspraken

Niet veel later plaatsen de verdachte en ‘Bunnynijntje’ – haar chatnaam – online oproepjes waarin ze zich beschikbaar stellen voor paydates, betaalde seksafspraken. Samen bepalen ze de prijzen, zegt Andries B. Ongeveer vijftig euro per klant – een trio is duurder. Via zijn iPad leggen ze contact met klanten en appen daarover.

De voorzitter: „Wat vond u ervan?”

De verdachte zit ietwat onderuitgezakt in zijn stoel: „Het was mijn voorstel niet.”

Op 20 juni appt de verdachte aan het minderjarige meisje, zo stelt de politie: „Vrijdag 17 uur die gast. Zaterdagmiddag in de loods. En tussen 21 en 22 uur misschien het stel.”

„Het lijkt erop dat u een dagplanning voor haar had gemaakt”, constateert de voorzitter. „Dit is één keer zo gebeurd”, zegt de verdachte die er zelf geen geld aan zou hebben verdiend – alles zou zijn gegaan naar het meisje.

Volgens de officier van justitie is de man schuldig aan mensenhandel, ontuchtige handelingen en het verspreiden van kinderporno. Zo stuurde hij als ‘verjaardagsgroet’ een foto van de borsten van het meisje aan een ex-cliënt van zijn tbs-kliniek, waar hij nu nog niet ontslagen is. Ook werd gesproken over een trio met de oud-cliënt. Dat was op verzoek van zijn vriendin, zegt de man alweer.

Het maakt niet uit, zegt de officier, dat het meisje instemde met seksafspraken – ze deed geen aangifte tegen de man. „Betaalde seks is prostitutie”, zegt de officier bits, „dat is verboden voor minderjarigen.”

De raadsvrouw pleit voor vrijspraak wat betreft mensenhandel. Het meisje maakte de afspraken vrijwillig, zegt de advocaat, en had voordat ze de man leerde kennen al ervaring met paydates. „Nergens blijkt uit dat ze verdiensten aan hem heeft moeten afstaan.”

Het slachtoffer zit zelf in de rechtszaal. Ze leest een briefje voor: „Ik heb alles vrijwillig gedaan. Ik heb een leuke tijd gehad en er niks aan overgehouden. Ik denk aan je en wens je sterkte.”

In de auto

Afgelopen zomer, op 7 juli, stopt de politie rond middernacht voor de woning van de verdachte. Bunnynijntje zit in zijn auto, hijzelf is binnen. Zij appt: „Kom snel, de politie is er. Ik ben je nichtje.” Andries B. komt naar buiten - hij was aan het controleren of zijn zoon – een leeftijdgenoot van het pubermeisje – al in bed lag. Hij heeft ruim vijfhonderd euro op zak. In de auto liggen pornoblaadjes, een vibrator, lachgasballonnen. In zijn huis vindt de politie kinderporno: 650 foto’s en 190 filmpjes, ook met zijn vriendin.

„Oerstom en dom” vindt de man het, dat hij niet eerder is gestopt.

„Waarom?”, vraagt de rechter.

„Het hoort gewoon niet.”

De officier eist 5 jaar gevangenisstraf tegen de man. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.