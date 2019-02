De dubbele moraal van Apple

‘Het is niet druk op de weg. Vertrek nu.’ Een nerderig geluksmomentje op de donderdagavond. Drie keer reed ik op dezelfde tijd naar hetzelfde adres. En nu meldt Siri, de digitale assistent van mijn iPhone, spontaan dat ik naar de bandrepetitie moet.

Een klein wonder, want Siri is, vergeleken met concurrerende assistenten, nogal hardleers. Apple zet expres de rem op dataverzameling waarmee Siri zou kunnen oefenen.

Dat is geen zwaktebod maar een teken van kracht, vinden ze bij Apple. Je telefoon weet alles van je, wij willen niets van je weten. What happens on your iPhone, stays on your iPhone, aldus een enorm spandoek in Las Vegas. Een sneer naar Google, dat daar net de vernieuwde Google Assistant toonde.

Er woedt een kleine burgeroorlog tussen de grote techbedrijven. Ook Amerikaanse consumenten snappen nu dat ze hun gegevens te makkelijk weggeven aan Google, Facebook en Amazon of providers die locatiedata doorverkopen.

Apple ontpopt zich als moraalridder. Zonder vrees, zonder blaam en zonder data. In toespraken en opinieartikelen hekelt Apple-topman Tim Cook „de data-industrie die miljarden verdient met onze likes en dislikes en persoonlijke gegevens in wapens tegen onszelf verandert”. Facebook dus.

En met een knikje naar Google: „Kunstmatige intelligentie verbeteren op basis van persoonlijke profielen is niet efficiënt maar lui.” Die retoriek roept warme herinneringen op aan Steve Jobs, die Google ‘kwaadaardig’ noemde en Adobe ‘lui’.

De privacy wars laaiden weer op nadat bekend werd dat Facebook een marketing-app bouwde waarmee iPhone-gebruikers vrijwillig hun telefoongedrag konden delen – voor 20 dollar per maand. Zo ziet Facebook welke apps en toepassingen populair zijn. Handig om functies te kopiëren of jonge bedrijven over te nemen – denk aan Instagram en WhatsApp.

De app druist in tegen Apples regels, waarna Apple Facebook strafte door de interne iOS-licentie van het bedrijf in te trekken. Grote ophef in Silicon Valley. Zeker toen Apples toorn ook Google trof, dat net zo’n marketing-app had gebouwd.

Tim Cook wil dat de Amerikaanse overheid een strenge privacywet opstelt, net als de EU. Goed plan, maar waar Cook aan voorbijgaat is hoeveel macht hij zelf heeft.

Als Apple zo veel moeite heeft met Google, waarom staat Google Search dan standaard geactiveerd in Apples webbrowser en niet een privacyvriendelijke variant als DuckDuckGo of Startpage.com? Hint: Google betaalt Apple miljarden dollars voor die voorkeurspositie.

Apple zwaait de scepter in de winkel waar 1,4 miljard apparaten hun software halen. Als Cook waarschuwt voor de ‘schaduweconomie’ achter winkels, waarom heeft Apple dan nog een eigen advertentienetwerk voor onder meer de App Store?

Apple legde met één pennenstreek verboden apps van Google en Facebook plat. Waarom zijn hun verderfelijke diensten überhaupt beschikbaar in de App Store?

Het antwoord is: we zouden een Google-, YouTube-, Facebook-, WhatsApp- en Instagramloze iPhone niet kopen. Apples eigen diensten zijn niet genoeg of niet goed genoeg. Kijk naar Apple Maps. Of beter nog: vraag het Siri.

Marc Hijink is techredacteur.

