Bankgiro Loterij: Rembrandt en Nijntje krijgen kapitaalinjectie

De BankGiro Loterij heeft bijna 5 miljoen euro meer uit te delen aan culturele organisaties dan vorig jaar. Dat werd dinsdagmiddag in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam bekendgemaakt tijdens het Goed Geld Gala. Komend jaar wordt er 79,4 miljoen euro verdeeld onder 77 culturele organisaties, waar vooral het Mauritshuis, het Rijksmuseum en het Centraal Museum van profiteren. De eerste twee krijgen, bovenop de schenking die ze elk jaar krijgen, samen 1.035.000 euro extra vanwege het Rembrandtjaar. Het Centraal Museum Utrecht krijgt 1 miljoen euro voor uitbreiding van het Nijntje museum. De oer-Hollandse kunst heeft vaker een voorkeur van de Bank Giro Loterij. Vorig jaar ging er ruim 3 ton naar de Stichting Werelderfgoed Nederland, om de tien UNESCO Werelderfgoederen in Nederland meer bekendheid te geven.

Naast de beeldende kunst - ook het Dolhuis in Haarlem krijgt 7 ton - krijgt dit jaar de muziek een kapitaalinjectie: de Grote Kerk in Veere krijgt 750.000 euro voor een cultuurpodium en festivalhuis. Art Rocks, waarbij muzikanten een nummer maken dat geïnspireerd is op een kunstwerk, krijgt ruim een half miljoen euro. Het Concertgebouw krijgt ondertussen bezoek van Ilse de Lange. De winnaar van de Edison Oeuvreprijs verzorgt 1 juli het openingsconcert van de eerste editie van de BankGiro Loterij ZomerConcerten. (NRC)