Amersfoort boos over kap van duizenden bomen

Met een ketting binden ze zichzelf vast, anderen klimmen in bomen: tientallen inwoners van Amersfoort verzetten zich deze maandag tegen het kappen van duizenden bomen.

Die kap begon maandagochtend na een juridisch gevecht tussen omwonenden en de overheid. „We wilden een laatste eer aan de bomen bewijzen”, zegt Christian van Barneveld, voorzitter van Stichting Groen in Amersfoort. „Ze betekenen veel voor de bewoners. Het is de toegangspoort tot de Utrechtse Heuvelrug en een bijzonder gebied.”

De bomen moeten plaatsmaken voor de aanleg van een westelijke rondweg. Nu worden er 1.500 bomen gekapt voor bodemonderzoek. Is er geen sprake van archeologische vondsten of bommen uit de Tweede Wereldoorlog, dan worden er nog eens 2.000 bomen gekapt.

De provincie Utrecht verleende de gemeente Amersfoort de vereiste vergunning. Stichting Groen in Amersfoort, dat negenduizend handtekeningen ophaalde tegen de bomenkap, vroeg de bestuursrechter om een voorlopige voorziening tegen dit besluit. Dat leidde tweemaal tot uitstel maar afgelopen vrijdag werd het besluit definitief.

De Amersfoortse coalitie van VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie vindt dat de randweg nodig is om het westen van de stad bereikbaar te houden. Ook wordt de weg veiliger dan de huidige, zeker voor fietsers, en worden de bomen elders gecompenseerd. Maar Van Barneveld vindt dat de doorstroming al goed is nu. Hij noemt het „een prestigeproject.” De demonstranten vrezen dat de weg ten koste gaat van bedreigde diersoorten, zoals de das en boommarter.

Gemeenteraadslid Rob Molenkamp van de SP, ook aanwezig bij de demonstratie, heeft aangifte gedaan van meerdere milieuovertredingen. Het gaat om het kappen van bomen naast dassenburchten, het kappen van een boom op minder dan tien meter afstand van iemand die in de boom zat (SP-lid Michel Eggermond was in een boom geklommen), het laten vallen van een gekapte boom op fietspad en weg zonder het gebied af te zetten, en het nalaten van een ‘schouw’, waarbij voorafgaand aan de kap wordt gekeken of er nesten van dieren in de boom zitten. „De projectleider bevestigde dat de schouw drie weken geleden is gedaan, toen het nog sneeuwde”, aldus Molenkamp. „Inmiddels is het broedseizoen van de bosuilen begonnen en kunnen er nesten in zitten.”

Zaterdag werd een stille tocht gehouden, georganiseerd door de Partij voor de Dieren. „Ontbossing gebeurt overal in Utrecht”, zegt fractievoorzitter van de provinciale statenfractie Hiltje Keller. „De natuur komt niet terug door herplanting, want dat gebeurt ergens anders. De dieren zijn dan al dood.”