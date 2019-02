‘Afstemmen reactie DNB op witwasaffaire ING zeer verdedigbaar’

Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) noemt de bemoeienis van zijn ministerie met de reactie van onafhankelijk toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de ING-witwasaffaire „zeer verdedigbaar”.

Hoekstra werd dinsdagmiddag tijdens het wekelijkse Vragenuur in de Tweede Kamer ter verantwoording geroepen naar aanleiding van berichtgeving van NRC. Op basis van interne stukken van Financiën schreef NRC maandag dat Financiën de reactie van DNB op het witwasschandaal bij ING regisseerde.

In een brief aan Hoekstra van 24 september vorig jaar, die de minister vervolgens naar de Tweede Kamer stuurde, ging DNB nader in op de kwestie die ING een boete van 775 miljoen opleverde. Financiën stemde niet alleen de te beantwoorden vragen met DNB af, maar ook de antwoorden. Het ministerie ontving van DNB zeker drie conceptversies en dwong daarin aanpassingen af, bijvoorbeeld over de vraag of DNB wel genoeg capaciteit heeft om de naleving van anti-witwaswetgeving bij banken te controleren.

Hoekstra keerde dinsdag vervroegd terug uit Brussel om de Tweede Kamer tekst en uitleg te geven. „Dit roept een kwalijk beeld op van politieke bemoeienis met een onafhankelijke toezichthouder”, hield Joost Sneller (D66) de minister voor.

De Nederlandsche Bank (1.800 medewerkers) presenteert zichzelf nadrukkelijk als onafhankelijke centrale bank en toezichthouder. Hoekstra verdedigde zich door te stellen dat DNB onafhankelijk is, „maar onder mijn ministeriële verantwoordelijkheid valt”. De minister stelde dat er concepten zijn gedeeld door DNB en „verduidelijkende vragen” gesteld door zijn ambtenaren. Ook stelde hij dat er grote belangen speelden. Als in de brief zaken hadden gestaan die DNB niet had kunnen staven, zo zei Hoekstra, dan hadden Kamerleden „kunnen zeggen: ‘u bent ministerieel verantwoordelijk’”.

