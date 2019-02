‘Verwijder controversiële wapens uit indexbelegging’

Samenstellers van beleggingsindices, zoals S&P Dow Jones Indices, Morningstar en MSCI, moeten bedrijven die controversiële wapens maken uit hun indices verwijderen. Op die manier hoeven passieve beleggers (die alleen in algemene indices beleggen) niet meer bij te dragen aan de ontwikkeling van clusterbommen of chemische, biologische en kernwapens.

Die oproep doen 140 internationale financiële instellingen en vermogensbeheerders deze maandag in een open brief aan de samenstellers van beleggingsindices. Samen vertegenwoordigen de 140 bedrijven 6.800 miljard dollar (ruim 6.000 miljard euro) aan beheerd vermogen. Onder de ondertekenaars zijn grote internationale vermogensbeheerders als Pictet, Credit Suisse, UBS en Argenta, instituten als de Church of England, grote pensioenfondsen en Nederlandse instellingen als ABN Amro, ASR, ING, Triodos en Kempen. Ook toezichthouder De Nederlandsche Bank is medeondertekenaar.

Beleggen in bedrijven die controversiële wapens maken is al in strijd met internationale verdragen en in sommige landen ook met nationale wetgeving. Actieve vermogensbeheerders sluiten de bedrijven daarom ook al vaak uit van hun beheerde vermogen. Indexbeleggers hebben echter, anders dan actieve beleggers, geen keuze om bepaalde bedrijven uit te sluiten van hun belegging. Zij volgen een hele index, soms inclusief de omstreden bedrijven. Daarmee dragen zij nu indirect ook bij aan wapenbedrijven die in algemene indices zijn opgenomen.

Verboden

De 140 ondertekenaars vinden dat de financiële wereld in de positie is om een groot verschil te maken als het gaat over verantwoord investeren. Dat betekent ook dat zij het wapenbedrijven moeilijker willen maken aan geld te komen. Zij noemen geen specifieke bedrijven in hun open brief. Wapenfabrikanten die door actieve beleggers al uitgesloten worden zijn onder meer de Amerikaanse bedrijven Lockheed Martin en General Dynamics en het Koreaanse conglomeraat Hanwha.

In veel landen, waaronder Zwitserland, Spanje, Nederland, Nieuw-Zeeland, Luxemburg, Ierland, Frankrijk en België, is het al wettelijk verboden om fabrikanten van controversiële wapens direct of indirect te financieren. De ondertekenaars vinden dat passieve indexbeleggers standaard in indices zouden moeten kunnen beleggen die in lijn zijn met internationale afspraken, praktijken van actieve beleggers en de publieke opinie: dus met uitsluiting van bedrijven die controversiële wapens maken.

