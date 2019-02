‘Topman MI6 moet inlichtigendiensten door Brexit heen loodsen’

Omdat de samenwerking tussen de Europese diensten buiten de EU om is geregeld, is de verwachting dat die samenwerking ook na de Brexit intact zal blijven. Toegang tot het Schengen-informatiesysteem - de database met gegevens over verloren paspoorten, criminelen, terroristen en jihadstrijders - is echter wel een belangrijk punt in de Brexit-onderhandelingen. Wie toegang wil moet zich houden aan de Europese databeschermingswetten en het gezag van het Europese Hof van Justitie. Britse rechters zullen hier dus niet het laatste woord hebben.

Als premier Theresa May en minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt zijn aanblijven definitief goedkeuren, is Younger de langstzittende MI6-baas sinds de jaren zestig. De topman van MI5, Andrew Parker, heeft vorig jaar al toegezegd de Britse veiligheidsdienst langer te blijven aansturen tot 2020.

Het nieuws is niet officieel bevestigd. Volgens de Financial Times is er nog geen beslissing genomen en zouden deze besprekingen "routine" zijn.

De baas van de Britse geheime dienst MI6 blijft waarschijnlijk twee jaar langer zijn rol uitoefenen zodat hij de buitenlandse inlichtingendienst door de Brexit kan loodsen. Dat schrijft dagblad The Times . Alex Younger (55) zou in november met pensioen gaan nadat hij de gebruikelijke vijf jaar als topman heeft volgemaakt. Bronnen zeggen echter tegen The Times dat het "cruciaal is dat de topmannen van de veiligheids- en inlichtingendiensten aanblijven in de turbulente periode nadat Groot-Brittannië de EU verlaat".

Britse economie groeide in zes jaar niet zo langzaam

De jaarlijkse economische groei van het Verenigd Koninkrijk is in zes jaar tijd niet zo laag geweest. Dat blijkt uit maandag vrijgegeven cijfers over het bruto binnenlands product, dat de omvang van de economie weergeeft. In 2018 groeide de Britse economie met 1,4 procent - die groei was voor het laatst zo klein in 2012. Overigens gold voor alle grote West-Europese economieën dat deze in 2018 trager groeiden dan in 2017. Ook werden de groeiverwachtingen voor 2019 naar beneden bijgesteld.

Doordat de groei is vertraagd, krijgt een gemiddeld Brits huishouden 1.500 pond per jaar minder binnen dan vóór het Brexitreferendum voor 2018 werd voorspeld. Huishoudens zijn slechter af dan verwacht doordat de Britse economie niet meer zo snel groeit, maar de inflatie door de dalende koers van het pond wel is toegenomen.

Een tweetal economen zegt maandag tegen The Guardian dat de onzekerheid rondom Brexit de economie parten speelt. Dat zou blijken uit het feit dat de Britse economie het laatste kwartaal van 2018 met 0,4 procent is gekrompen. Met name december was een chaotische maand wat betreft de echtscheiding tussen het VK en de EU. Zo werd een cruciale stemming over Theresa Mays akkoord uitgesteld en overleefde de premier nipt een vertrouwensstemming.

Dit weekend kwam het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, met cijfers over Britse bedrijven die vanwege Brexit zijn verhuisd naar Nederland. Vorig jaar ging het om 42 bedrijven, wat Nederland in totaal 1923 banen en 291 miljoen euro aan investeringen opleverde.