Rotterdam verdriedubbelt aantal boa’s die boetes mogen uitdelen

Rotterdam gaat het aantal handhavers dat boetes mag uitdelen dit voorjaar flink uitbreiden. Nu zijn er in de havenstad nog circa veertig buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) met deze ruimere bevoegdheid, uiterlijk op 1 mei moeten daar tachtig zijn bijgekomen. Dat heeft de driehoek van gemeente, politie en justitie besloten, meldt de gemeente Rotterdam maandag.

De in totaal ruim 120 boa’s met ruimere opsporingsbevoegdheden die straks in de stad rondlopen, mogen mensen beboeten die overlast geven op straat. Ook kunnen ze Rotterdammers op de bon slingeren die in de openbare ruimte alcohol drinken. Normaal gesproken is het de taak van de politie dergelijke boetes uit te schrijven.

Waar de huidige handhavers met uitgebreid takenpakket alleen actief zijn in stadsdelen waar veel overlast is, worden hun nieuwe collega’s overal in de stad ingezet. De komende maanden gaat de gemeente de tachtig nieuwe boa’s opleiden.

NRC Rotterdam Elke vrijdag de beste stukken en het laatste nieuws uit de regio Rotterdam. Inschrijven

Rotterdam heeft ook zo’n 280 handhavers zonder extra bevoegdheden in dienst. Zij delen parkeerboetes uit, controleren of burgers hun huisvuil netjes buiten zetten en zien erop toe dat Rotterdammers hun honden aangelijnd houden.

‘Vraag naar meer toezicht’

Wethouder Bert Wijbenga (handhaving en buitenruimte, VVD) zegt er zeker van te zijn dat de nieuwe boa’s zorgen voor “meer leefbaarheid in de stad”. “Als ik in de stad ben en spreek met Rotterdammers, wordt vaak gevraagd om meer toezicht op straat. De aanwezigheid van de handhavers zorgt ervoor dat het echt beter gaat in de wijk, zo krijg ik vaak terug”, aldus Wijbenga.

Handhavers in Amsterdam willen graag nog meer bevoegdheden dan hun vakbroeders in Rotterdam. Om het hoofd te kunnen bieden aan gewelddadig publiek op de Wallen, vragen de boa’s in de hoofdstad om wapenstokken en pepperspray. Die krijgen ze echter niet, bleek vorige week woensdag. Burgemeester Halsema ziet dat niet zitten en rust de handhavers uit met bodycams. In Rotterdam loopt sinds afgelopen november een proef, waarbij vijftig boa’s zo’n cameraatje met zich meedragen.