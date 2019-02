‘De rokerij is een grote kostenpost voor ons’

In deze rubriek vertellen uiteenlopende mensen over hun financiën. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

IN

‘Ik ben ruim vier jaar geleden bij Cycloon begonnen als sorteerder en heb me opgewerkt tot de functie die ik nu heb: ik stuur het team aan en ben verantwoordelijk voor de post, vanaf het moment dat het binnenkomt totdat het ’t pand weer verlaat.

„Bij Cycloon werk ik met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat kan bijvoorbeeld zijn door een lichamelijke handicap, reuma, zware suikerziekte of geestelijke problemen. Dat sociale, naast het reguliere werk als de administratie en het inspringen waar nodig, maakt mijn werk zo leuk.

„Ik heb in het verleden verschillende participatiebanen naast mijn uitkering gehad. Zo werkte ik onder meer bij de recepties van de politie en bij de sociaal-juridische dienstverlening. Ik begon mijn carrière in de horeca, in een café in de stad. Toen ik kinderen kreeg ben ik daar tijdelijk mee gestopt, maar toen mijn man en ik zes jaar later gingen scheiden, moest ik weer fulltime terug de horeca in.

„De kinderen sliepen dan bij de buurvrouw, want ik werkte vaak tot laat. Dan zorgde ik dat ze naar school werden gebracht en haalde ik ze ook zelf uit school. En daarna moest ik weer aan het werk. Inmiddels zijn mijn kinderen (35 en 32 jaar) het huis uit en ben ik hertrouwd. Mijn huidige man heeft een goed salaris, dus alles wat ik nu verdien is extra.”

UIT

‘Mijn man betaalt alle vaste lasten, dat is altijd zo geweest sinds we samen zijn. Van mijn loon ga ik elke maand samen met mijn man naar de kapper, ik ga zelf nog naar de manicure en ik laat mijn wenkbrauwen doen. Het is toch belangrijk om er netjes bij te lopen. Bovendien word ik al grijs, dus mijn haar moet maandelijks bijgekleurd worden. Het geld dat overblijft besteed ik aan shoppen.

„Een grote kostenpost is bij ons de rokerij. We roken allebei, en hoewel we er op proberen te letten wat te minderen kost het toch per maand rond de 400 euro. We roken tegenwoordig niet meer binnen, dus dat naar buiten gaan is wel een drempel. Ik heb wel eens geprobeerd te stoppen, maar dan vliegen de kilo’s eraan en dat wilde ik ook weer niet.

„Aan de auto zijn we een vast bedrag per maand kwijt want die leasen we. Aan onze vorige auto mankeerde veel en dan ben je elke keer zoveel geld kwijt. Onze huidige zagen we langs komen op de reclame en dat leek ons wel wat. Het bevalt heel goed. Als er iets is breng je hem weg, krijg je vervangend vervoer en alles zit bij de prijs in.

„Wat we graag doen is zo’n twee à drie keer per jaar naar Preston Palace gaan, een hotel in Almelo. Dan gaan we vier dagen lekker lui wezen. Je hebt er alles, een tropisch zwembad, massage, een bowlingbaan en een biljart. Je hoeft nergens anders heen.”