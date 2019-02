Peter van der Vorst wordt programmadirecteur RTL

Peter van der Vorst, onder meer bekend als presentator van RTL Boulevard, volgt Erland Galjaard op als de nieuwe programmadirecteur van RTL. Hij begint op 1 maart met zijn nieuwe functie, maakte het mediabedrijf maandag bekend. Zelf noemt Van der Vorst noemt het in een reactie “een enorme eer én uitdaging in deze turbulente mediatijden”. RTL heeft het namelijk al enige tijd moeilijk vanwege tegenvallende kijkcijfers en veel vertrekkende bekendheden.

Zo maakte Galjaard afgelopen maand bekend de overstap te maken naar Talpa Network, het mediabedrijf van John de Mol. En hij is niet de enige, ook zijn vrouw presentatrice Wendy van Dijk vertrok naar Talpa, net als de boegbeelden Linda de Mol, Johnny de Mol en Gordon. Daarnaast stapten de drie mannen van de talkshow Voetbal Inside (nu Veronica Inside) over: Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Als nieuwe programmadirecteur wacht Van der Vorst dus een behoorlijke klus.

25 jaar

Van der Vorst werkt al ruim 25 jaar voor RTL als programmamaker en presentator. Daarvoor werkte hij voor KRO, VARA, NOS Radio, De Gay Krant, Joop van den Ende Producties en Eyeworks. Hij is vooral bekend van showbizzprogramma’s als Van der Vorst ziet sterren, Married At First Sight en Verslaafd. Aan RTL Boulevard is hij sinds 2001 verbonden. In zijn nieuwe functie wordt hij nu “eindverantwoordelijk voor alle vormen van content op de zenders en digitale consumentenplatformen van RTL, zoals RTL XL en Videoland”. Ook valt de marketing onder zijn verantwoordelijkheid, schrijft RTL in een verklaring.

Bestuursvoorzitter van RTL Sven Sauvé zegt: “Peter kent het volledige spectrum van het programma maken, zowel voor als achter de schermen. Keer op keer laat hij zien dat hij goed aanvoelt welke thema’s er spelen in de maatschappij en vertaalt hij deze inzichten door naar prachtige programma’s.”

Het komende jaar blijft Van der Vorst nog wel te zien als presentator van onder meer RTL Boulevard. Vanaf 1 januari 2020 gaat hij fulltime aan de slag in zijn nieuwe functie. Zijn werk voor zijn eigen productiehuis Vorst Media, waarmee hij verschillende programma’s voor RTL maakt, bouwt hij geleidelijk af. Overigens werd ook Vorst Media in 2015 overgenomen door Talpa.

