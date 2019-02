Oud-hoofdredacteur New York Times geeft plagiaat toe

Jill Abramson, oud-hoofdredacteur van The New York Times, geeft toe dat ze in haar nieuwe boek Merchants of Truth zonder duidelijke bronvermelding passages uit tijdschriften heeft gebruikt. Ze belooft dit recht te zetten.

De bekende Amerikaanse journalist reageerde met een e-mail naar persbureau AP op de beschuldiging van plagiaat. Michael Moynihan van Vice plaatste woensdag op Twitter een lijstje passages die sterk leken op fragmenten uit The New Yorker, Time Out, The Columbia Journalism Review en andere bronnen. Abramson wees bij Fox News de beschuldiging aanvankelijk van de hand, en wees op de zeventig bladzijden bronvermelding in haar boek. Gebruikelijk is echter dat bij overname van langere teksten de bronvermelding erbij staat. De omstreden passages stonden ook niet tussen aanhalingstekens.

Merchants of Truth is een kritische beschouwing over de huidige journalistiek, vooral die van de Amerikaanse kranten The New York Times, The Washington Post en online platforms Vice en BuzzFeed. Eerder wezen Vice en publieke omroep PBS ook op fouten in het boek. Volgens haar reageert Vice zo omdat zij in het boek het mediabedrijf beschuldigt van ‘seksisme’ en ‘hypocrisie’.

Jill Abramson (1954) was in 2011 de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van The New York Times. Zij werd na drie jaar al ontslagen wegens conflicten met de redactie. Ze werkte sinds 1997 voor de krant, en daarvoor voor The Wall Street Journal, The American Lawyer en Time. Ze schreef vier boeken, onder meer Strange Justice (1994), over de omstreden opperrechter Clarence Thomas, en The Puppy Diaries (2011), over haar hond Scout. Ze schrijft nu columns voor The Guardian en geeft schrijfles aan Harvard. (AP)