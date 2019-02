Nieuw kijkcijferrecord voor De Luizenmoeder

De eerste aflevering van het tweede seizoen van de NPO-serie De Luizenmoeder is de bestbekeken aflevering tot nu toe, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO) maandag. De seizoensstart trok zondagavond zo’n 3.965.000 kijkers, de cijfers voor uitgesteld kijken zijn daarin niet meegerekend.

De vorige aflevering die een kijkcijferrecord verbrak, werd begin februari vorig jaar uitgezonden. Deze werd toen 3.489.000 keer bekeken. Na de uitzending op televisie keken nog eens 1,3 miljoen mensen het programma binnen een week via de digitale televisie terug, tevens een record voor uitgesteld kijken, met kijkers via websites als NPO Start nog niet meegeteld. Het was daarmee de bestbekeken televisie-uitzending van 2018.

Dat het programma achteraf zo goed wordt bekeken, komt volgens de stichting doordat De Luizenmoeder op sociale media veel besproken wordt. Daardoor gaan mensen dagen na de oorspronkelijke uitzenddatum uit nieuwsgierigheid alsnog kijken. Volgens een woordvoerder van Stichting Kijkonderzoek is het dan ook “goed mogelijk” dat de aflevering van afgelopen zondag het vorige ‘terugkijkrecord’ gaat verbreken.

SKO maakt onderscheid tussen televisieprogramma’s en sportuitzendingen. Het absolute kijkcijferrecord werd in 2014 behaald, toen keken 9 miljoen Nederlanders naar de halve finale van het WK-voetbal tussen Nederland en Argentinië.

De sarcastische comedy over de perikelen op de fictieve basisschool De Klimop was vorig jaar het televisiesucces van de publieke omroep. Het kijkcijfergemiddelde van het eerste seizoen schommelde rond de drie miljoen kijkers. De serie was goed voor een Zilveren Nipkowschijf, een prijs van televisiecritici. Actrice Ilse Warringa ontving voor haar rol als juf Ank bovendien een Gouden Kalf en een Televizier-Ster. Ook kwam er een Vlaamse remake.