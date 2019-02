Minder Nederlanders overlijden aan hart- of vaatziekte

Steeds minder Nederlanders overlijden aan hart- en vaatziekten. Sinds 1980 is het sterftecijfer voor mannen gedaald met 70 procent, voor vrouwen is dat 61 procent. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van de Hartstichting. Wel lijden steeds meer Nederlanders aan een chronische hart- of vaatziekte.

Waar in de jaren tachtig hartstilstanden en hartkwalen zoals hartinfarcten of beroertes nog dodelijk waren voor een op de twee Nederlanders, is dat nu een op de vier. In 2017 overleden ruim 38.000 Nederlanders aan de gevolgen van hart- en vaatziekten, onder wie 20.000 vrouwen en 18.000 mannen. Vrouwen overlijden gemiddeld vaker aan een beroerte en hartfalen, mannen aan een acuut hartinfarct.

Dat het aantal doden door hartkwalen de afgelopen vijftig jaar is afgenomen, heeft volgens de stichting met de verbeterde zorg te maken. Er zijn betere medische technieken beschikbaar zoals katheterbehandelingen en bovendien is er maatschappelijk meer aandacht voor de gevolgen van overgewicht en weinig beweging, risicofactoren op het gebied van hart- en vaatziekten. Ook helpt het dat meer Nederlanders kunnen reanimeren en dus ter plekke hulp kunnen verlenen.

Meer Nederlanders chronisch patiënt

Hoewel de prognose voor hart- en vaatpatiënten de afgelopen decennia is verbeterd, lijden wel steeds meer Nederlanders aan chronische hartproblemen. Op dit moment telt Nederland 1,4 miljoen chronische hartpatiënten, naar verwachting is dat aantal in 2030 tot ongeveer 1,9 miljoen gestegen. Dat betekent dat over ongeveer tien jaar één op de zeven Nederlanders hartpatiënt is, voorspelt de Hartstichting.

Die toename valt vooral te verklaren doordat Nederland vergrijst. Hoe ouder men wordt, hoe groter de kans op ziektes, zo ook hart- en vaaktziekten. De stichting verwacht dat daardoor de maatschappelijke zorgkosten de komende jaren fors zullen toenemen. Rokers en mensen met een hoge bloeddruk of hoog cholesterol lopen ook meer risico op het ontwikkelen van hartklachten.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voorspelde in 2015 dat het aantal patiënten pas in 2040 tot 1,4 miljoen zou zijn gestegen. Dat aantal (725.000 mannen en 675.000 vrouwen) is volgens de Hartstichting dus nu al gehaald.