Meer groente eten door lagere prijs?

Deze maand toevallig al een komkommer aangeschaft? Het kan best zijn dat-ie een stuk goedkoper was dan in januari. Veel supermarkten verlaagden de afgelopen dagen prijzen van groente en fruit. ‘Aanstichter’ was Plus, die eind januari publiekslievelingen zoals komkommers, tomaten, broccoli, appels en peren gemiddeld ruim 20 procent afprijsde. Volgens de supermarkt hoeven tuinders daar trouwens niet onder te lijden: de inkoopprijzen zouden hetzelfde blijven.

Plus zegt ons zo gezonder te willen maken, maar feit is ook dat groente en fruit hele belangrijke visitekaartjes zijn voor supermarkten. Binnen de categorie vers voedsel groeit de omzet van die producten het hardst, volgens cijfers van branchevereniging CBL.

De lage prijzen zijn blijvend, belooft Plus. Om die komkommer nog eens te noemen: die ging van 1,02 euro naar 69 cent.

Concurrenten worden al snel zenuwachtig van dit soort afprijzingen. Gevolg was een mini-prijzenoorlog. Supermarktvergelijker Superscanner zette het op een rijtje. In een mooi staatje zie je de komkommerprijs bij Dirk en een Utrechts Jumbo-filiaal (Jumbo hanteert niet overal dezelfde prijzen) bijvoorbeeld al na een dag óók naar 69 cent duiken. Vomar en Dekamarkt volgen in mindere mate. Marktleider Albert Heijn doet vooralsnog niet mee.

Een tijdje terug werd de prijs van groente en fruit opeens onderwerp van maatschappelijk debat. Aanleiding was de aankondiging van de btw-verhoging op onder meer voeding, van 6 naar 9 procent. Die is inmiddels op 1 januari ingegaan. De teneur: gezond eten zou op 6 procent moeten blijven. Bijna de helft van de Nederlanders is te zwaar. Als groente en fruit nog duurder worden, zouden we alleen maar ongezonder worden.

Nu valt daar wel wat op af te dingen. Leuk weetje: groente en fruit zíjn helemaal niet zo duur in Nederland. Van alle Noord- en West-Europese landen betalen we in de supermarkt en bij de groenteboer het minst, blijkt uit recente cijfers van Eurostat. Op het Verenigd Koninkrijk na dan, maar daar hebben ze de Brexit in het verschiet. Kleine kans dat de Britten dat niet gaan voelen aan de kassa.

Daarnaast reageren consumenten zeker op stijgende prijzen, maar dan moeten ze die wel voelen: drie procentpunt is daarvoor erg weinig. Bovendien werd ander (ongezonder) voedsel ook duurder.

Wat wél echt invloed heeft op koopgedrag? Een flinke prijsverlaging. Een flinke verhoging trouwens ook, maar in iets mindere mate.

Een overzichtsstudie uit 2017, gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Plos One, kwam tot de conclusie dat een prijsverlaging van 10 procent een 14 procent hogere consumptie van groente en fruit tot gevolg had.

Die dalingen van dit moment kunnen dus echt wat betekenen. Supermarkten zouden dat in hun verkoopcijfers moeten kunnen zien. Het zou leuk zijn als ze die met de buitenwereld willen delen, dan kunnen we eens berekenen of die wetenschappers gelijk hebben en we inderdaad gezonder inkopen.