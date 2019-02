Meer consumenten dan ooit wisselden van energieleverancier

In 2018 wisselden zo’n 1,4 miljoen consumenten van energieleverancier. Dat bevestigt toezichthouder ACM na berichtgeving van het AD.

Volgens voorlopige cijfers van de toezichthouder stapten honderdduizend meer klanten over dan een jaar eerder, een stijging van 7,7 procent. Het AD maakte ook een rondgang langs diverse online prijsvergelijkers die dezelfde trend signaleren: sinds na Prinsjesdag duidelijk werd dat de energierekening zou stijgen, stappen consumenten vaker over om kosten te besparen.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen bleek dat de energierekening gemiddeld met minstens 130 euro zou stijgen. De belasting stijgt, maar ook de inkoop van gas en stroom wordt duurder.

‘Slapers’

De prijzen stijgen echter nog verder: de Consumentenbond becijferde vorige maand dat de energierekening dit jaar gemiddeld 290 euro hoger uit zou vallen. Volgens de Consumentenbond kunnen ‘slapers’, consumenten die nog nooit zijn overgestapt, “tot wel honderden euro’s per jaar besparen” als zij wel wisselen van energieleverancier.

Vergelijkingssite Gaslicht.com zag het aantal bezoekers in de maanden na Prinsjesdag met 40 procent toenemen, schrijft het AD. Het aantal mensen dat overstapte via PriceWise.nl groeide ook met zo’n 15 procent. De cijfers van ACM komen uit de jaarlijkse energiemonitor die in mei gepubliceerd wordt.