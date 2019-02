Meebiedend Boijmans dreef prijs van koninklijke Rubens met miljoenen op

De poging van Museum Boijmans Van Beuningen om een zestiende-eeuwse tekening van Peter Paul Rubens voor Nederland te behouden, heeft prinses Christina miljoenen extra opgeleverd.

De prinses liet de krijttekening eind vorige maand bij Sotheby’s in New York veilen. De Volkskrant en het AD meldden eerder dat Boijmans met steun van diverse fondsen, waaronder een rijksbijdrage van 992.000 euro uit het Nationaal Aankoopfonds „iets meer” dan de vooraf geschatte waarde van 3,1 miljoen euro had geboden. In werkelijkheid was Boijmans de onderbieder op de tekening, die voor 7 miljoen dollar werd afgehamerd. Inclusief veilingkosten betaalde de anonieme koper 8,2 miljoen dollar (7,2 miljoen euro).

Slechts twee partijen boden op de tekening: kunsthandelaar Bob Haboldt namens Boijmans en de uiteindelijke koper. Haboldts laatste bod namens Boijmans was 6,8 miljoen dollar. Uit enthousiasme deed de handelaar één biedstap boven het vooraf afgesproken maximumbod. „Als dat het winnende bod zou zijn geweest, was ik voor een paar ton mede-donateur van de tekening geworden”, zegt Haboldt.

Biedingsstrijd

In de beginfase probeerden andere belangstellenden nog in te breken op de biedingsstrijd. Maar vanaf 4 miljoen dollar hadden hij en de telefonische bieder het rijk alleen, zegt Haboldt. „De poging van Boijmans heeft de prijs inderdaad opgedreven.”

Boijmans had zelf 150.000 euro toegezegd gekregen van de BankGiroloterij. Het Mondriaan Fonds, de Vereniging Rembrandt en het Nationaal Aankoopfonds hadden samen een bedrag van ruim 6,5 miljoen euro toegezegd.

Fusien Bijl de Vroe, directeur van de Vereniging Rembrandt, zegt dat „het belang van de tekening de prijs heeft bepaald”.

Boijmans-directeur Sjarel Ex reageert teleurgesteld. „Deze gang van zaken toont helaas aan dat onze voorspelling dat we vanuit Nederland de concurrentie op een internationaal podium niet aan zouden kunnen is uitgekomen. En dat terwijl de gezamenlijke partijen zeer diep zijn gegaan.”

De prinses, zegt Ex, is slechts geïnteresseerd geweest in een maximale opbrengst. „Zij heeft zich niet bekommerd om het nationaal erfgoed. En dat voor een lid van een familie met een voorbeeldfunctie.”

Dit bericht is op 12 februari geactualiseerd.