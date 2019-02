Hans Eijsvogel (91), tv-commentator paardensport, overleden

Met de dood van Hans Eijsvogel (91) is ook een beroemde televisiestem verloren gegaan. In de tijd dat B-sporten door freelancers werden verslagen, was de vorige week overleden tandarts uit Aerdenhout gedurende vijftig jaar dé stem van de paardensport.

Eijsvogel wist waarover hij sprak – hij was zelf amateurjockey. Ook deed hij mee aan military-wedstrijden. Zijn stem werd in 1952 ‘ontdekt’ nadat hij een paardenfilm van commentaar voorzag. Hij begon bij de AVRO en stapte later over naar de NTS, nu NOS. Voor de radio bij Langs de Lijn, voor de televisie bij Sport in Beeld, later Studio Sport.

Hij versloeg dertien Zomerspelen en begeleidde Anky van Grunsven naar olympisch goud, met die typische Eijsvogeldictie: met zalvende stem de spanning opbouwend aan het begin, uit zijn dak als Anky de kür vlekkeloos aflegt.

Nog meer in zijn element was hij bij de drafsport. Op Duindigt leken de derby’s tussen Kees Verkerk, Quicksilver S. en Jojo en Henri Buitenzorg – gekke namen maar zonder ironie uitgesproken – extra spannend door zijn opwindende commentaar. Als de renpaarden en hun jockey’s de eindstreep naderden, ging zijn stem steevast in de overdrive. Om die vervolgens prachtig af te bouwen tijdens de huldiging van man en paard – en de prins de gouden zweep uitreikte. Eijsvogel was goed bevriend met Bernhard, zijn memoires gaf hij de titel 1000 paarden en een prins.