Einde politiek sprookje brengt Thaise oppositie in gevaar

Het nieuws kwam als een schok voor Thailand: een prinses die zich had aangemeld als kandidaat voor het premierschap. En dan ook nog eens namens een partij die verbonden is aan de grote tegenstander van de regeringspartij. Terwijl die zittende macht juist goede connecties heeft met het koningshuis.

De verwarring werd nog groter toen een paar uur na de aankondiging van prinses Ubolratana Mahidol bleek dat ze bovendien géén goedkeuring van haar broer, de koning, had.

Koning Maha Vajiralongkorn, noemde haar besluit in een toespraak op nationale televisie „buitengewoon ongepast” en „onwettig”. Het koningshuis hoort zich niet met politiek te bemoeien. Dat de prinses haar titel officieel al jaren geleden heeft afgestaan omdat ze met een Amerikaan wilde trouwen, maakt geen verschil, zei hij erbij.

Het is onwaarschijnlijk dat de Thai er ooit achter komen wat er precies tussen broer en zus is voorgevallen. De Thaise monarchie is met geheimzinnigheid omgeven. Maar op zaterdag zwoer de oppositiepartij in kwestie, de Thai Raksa Chart, van schrik publiekelijk trouw aan de koning.

Toch is de oppositiepartij mogelijk wel in de problemen. Er is dit weekend een klacht ingediend tegen hen en een verzoek om de partij te laten ontbinden, omdat ze mogelijk in strijd met de constitutionele monarchie heeft gehandeld. Maandag komt de landelijke verkiezingscommissie elkaar om al het nieuws te bespreken en om formeel een oordeel te vellen over de plannen van de prinses.

‘Kin omhoog en door’

Op 24 maart houdt Thailand langverwachte verkiezingen, voor het eerst sinds in 2014 het leger de macht greep. Zij zetten toen Yingluck Shinawatra af, lid van de populaire Shinawatra-familie die telkens áls er verkiezingen zijn, die ook weten te winnen. Thai Raksa Chart is aan hen verbonden, dus als die partij inderdaad zou worden opgeheven is dat een tegenvaller voor dit kamp. „Kin omhoog en door blijven gaan”, schreef Thaksin Shinawatra, Yinglucks broer, zaterdag als reactie op Twitter.

Een populaire prinses als concurrent was slecht nieuws geweest voor zittende leider van Thailand, generaal Prayut Chan-o-cha. Hij meldde zich afgelopen vrijdag ook als kandidaat voor het premierschap en wordt gezien als grootste kanshebber. Al is dat vooral omdat zijn regering er veel aan gedaan heeft om, ook ná democratische verkiezingen, partijen die de steun van het leger hebben zo machtig mogelijk te houden. De legerleiding mag bijvoorbeeld alle leden van de senaat aanwijzen - en die hebben weer een grote stem in wie premier wordt.

Nu zijn de kansen juist weer in Prayuts voordeel gedraaid: een politieke partij minder zou hem alleen maar goed uitkomen. Voor prinses Mahidol is het politieke sprookje hoe dan ook voorbij. Zaterdag bedankte ze op sociale media haar aanhang voor alle liefde die ze had mogen ontvangen, voor zo lang als het duurde, die ene dag.